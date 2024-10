Menținerea calmului este una dintre cele mai puternice abilități de viață. Ne ajută să ne conectăm cu oamenii, ne menține creativi și plini de resurse, și ne crește performanța.

Iată 12 obiceiuri simple ale oamenilor calmi:

1. Autoironia

Autoironia conferă unele efecte pozitive, după cum se arată într-un studiu din 2018, publicat în The Journal of Psychology and Individual Differences. Ooamenii care glumesc adesea pe seama lor prezintă niveluri mai ridicate de bunăstare emoțională.

„Am observat că o tendință mai mare de a folosi autoironia indică scoruri ridicate ale senzației de bine, cum ar fi fericirea, și, într-o măsură mai mică, sociabilitatea”, notează cercetătorii.

2. Socializare

Un studiu din 2020 sugerează că oamenii experimentează niveluri mai ridicate de optimism atunci când sunt în compania celor dragi - copii, prieteni și parteneri romantici decât atunci când sunt în compania altor tipuri de parteneri sau sunt singuri. Totodată, petrecerea mai mult timp cu partenerii romantici este asociată cu rapoarte mai mari de bunăstare.

Descoperirile lor subliniază importanța studierii predictorilor și corelațiilor bunăstării globale și experiențiale separat, și demonstrează că pot exista diferențe individuale substanțiale în factorii care prezic atât bunăstarea momentană, cea trăită, cât și sentimentul general că viața unei persoane se îndreaptă spre bine.

3. Mișcare

Un studiu din 2013, realizat de Frontiers in Psychology, a constatat că mișcarea meditativă atenuează simptomele depresive. În acest tip de mișcare ses acordă o atenție deosebită senzațiilor corporale, poziției în spațiu și sentimentelor intestinale. Qigong, tai chi și unele forme de yoga sunt utile.

De exemplu, practica frecventă de yoga poate reduce severitatea simptomelor tulburării de stres post-traumatic, până la punctul în care unii oameni nu mai îndeplinesc criteriile pentru acest diagnostic, așa cum se arată într-un studiu din 2016 din Journal of Alternative and Complementary Medicine. Schimbarea posturii, a respirației și a ritmului poate reduce stresul, depresia și anxietatea.

4. Bucurie în schimbare

Perspectiva asupra lucrurilor se schimbă, așa că se modifică și viziunea. Abilitatea de a te adapta la un mediu în schimbare rapidă facilitează rezultate pozitive.

Un studiu a relevat o legătură directă între adaptabilitate și satisfacția vieții. Pe baza acestui fapt, un studiu din 2016 a arătat că sprijinul social joacă un rol crucial în consolidarea acestei relații. Cercetarea, publicată în Frontiers in Psychology, sugerează că indivizii cu niveluri ridicate de adaptabilitate, susținute de sprijin social, pot naviga în medii noi și în schimbare cu un sentiment de conexiune și sprijin, ceea ce duce la o satisfacție mai mare în viață.

5. Auto-îngrijire

Oamenii stresați îi pun pe alții înaintea lor și apoi se întreabă de ce se luptă. Îngrijirea de sine este prioritatea ta. Ai o singură viață – nu o irosi făcându-le pe plac altora.

National Institutes for Mental Health (NIMH) recomandă practicarea auto-îngrijirii pentru a ajuta la gestionarea stresului și a anxietății. Pe lângă reducerea stresului, îngrijirea personală poate reduce riscul de îmbolnăvire și vă poate spori energia.

6. Creativitate

Oamenii calmi creează mai mult decât reacționează. Sunt constructori și îngrijitori, pasionați de a aduce lucruri frumoase în existență, fie că sunt picturi, creșterea copiilor, relații sau proiecte noi.

Creativitatea este esențială. De la directori executivi la pictori, toată lumea are nevoie de creativitate. Îți permite să vii cu idei noi, reguli sau moduri diferite de a face lucrurile.Te ajută să renunța la cele obișnuite și îți permite să rezolvi problemele. Creativitatea îți crește productivitatea și fericirea.

7. Respirație

S-ar putea să fii surprins. Dacă ești frecvent stresat sau furios, te poate ajuta să îți ții respirația și să-ți strângi burta. Apoi respiri fluid și slăbești burta. Așa îți recapeți calmul.

8. Fără grabă

Graba poate părea scă îți oferă un avantaj, dar este invers. Oamenii calmi se adaptează la viteza vieții și iau lucrurile mai ușor.

i dețin timpul în mișcarea lor calmă. Mișcarea calmă poate fi intenționată. Poate fi privit ca un obicei care este cultivat. Când te miști mai încet, viața încetinește și ea, și totul devine mai ușor.

9. Dietă

Oamenii calmi consumă alimente care le mențin o stare de spirit stabilă, ridicată, anxietate scăzută și cea mai bună sănătate.

Dovezile dintr-un studiu din 2021 au descoperit o asociere între modelele de alimentație sănătoasă și reducerea simptomelor de anxietate. În absența unei contraindicații, cum ar fi o alergie sau o afecțiune medicală specifică, alimentația sănătoasă poate oferi beneficii fizice dar și psihice,

10. Nu lua nimic personal

Oamenii stresați fac totul despre ei. Sunt conștienți de sine. Oamenii calmi își mută atenția de la ei înșiși, alegând în schimb să se concentreze pe alții și pe proiectele lor.

Este posibil să nu ai întotdeauna control asupra multor lucruri din viața ta, inclusiv asupra a ceea ce îți spun oamenii, dar ai control 100% asupra modului în care reacționezi la fiecare situație. Scopul de a nu lua lucrurile personal este de a evita stresul și conflictele inutile, potrivit yourtango.com.