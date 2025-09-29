3 moduri în care să gestionezi relațiile cu vampirii sociali. Cum îți conservi energia

Acești oameni se pot plânge mult, pot vorbi numai despre ei înșiși și nu arată niciun interes real față de tine sau de viața ta.

Cum îi identifici

Semnele comune sunt o nevoie excesivă de atenție și reasigurare.

De asemenea, pot să-ți erodeze starea de spirit încet, prin complimente sau prin presiunea de a fi optimist, și nu te lasă să exprimi cum te simți cu adevărat.

Modul în care te simți după ce întâlnești astfel de oameni este adesea semnul revelator.

Iată trei modalități de a gestiona relațiile cu persoanele care te epuizează:

1. Spune-le cum te fac să te simți

Oamenii ar trebui să fie sinceri cu privire la sentimentele lor. Multe persoane s-ar putea să nu realizeze cum îi afectează pe ceilalți comportamentul lor.

Ar putea fi o conversație stânjenitoare dar a vorbi deschis și a le spune direct cum te simți poate fi foarte eficient. Onestitatea te poate ajuta să menții o prietenie.

Poate fi o conversație de genul: „Când ne întâlnim, nu simt cu adevărat că există prea mult spațiu pentru mine. Nu mă simt auzită. Nu mi se pun întrebări.”

Dacă sunt prieteni cu adevărat, vor asculta ceea ce spui și nu te vor ignora.

Dacă neagă instantaneu sau sunt defensivi, ar fi bine să te gândești dacă dorești un astfel de prieten în viața ta.

2. Stabilește limite clare

Dacă prietenul tău nu arată nicio dorință de a-și schimba comportamentul și nu te poți separa de el, este important să stabilești limite clare pentru a te proteja.

Asta ar putea fi prin reducerea timpului petrecut cu el sau prin stabilirea unor reguli pentru momentul în care sunteți împreună.

Fii clar cu ce este în regulă și ce nu. De exemplu, poți spune «hai să nu trimitem mesaje la nesfârșit» sau «nu vom vorbi despre viața noastră emoțională».

Schimbarea modului în care faceți atunci când petreceți timp împreună poate ajuta. Dacă în mod normal ieșiți la masă sau la cafea împreună și discutați, încercați o activitate diferită.

Ieșiți la o plimbare împreună, faceți mișcare, astfel încât să vă satisfaceți în continuare nevoile.

3. Fii pregătit să închei prietenia

Acordă o atenție deosebită modului în care te simți după ce te-ai întâlnit cu un prieten.

Dacă ai avut o întâlnire socială, gândește-te dacă te-ai simțit încurajat sau te simți epuizat.

Trebuie să ai încredere în propria ta judecată dacă să începi sau nu să-ți limitezi timpul cu acea persoană.

Și, dacă pare ireparabil, nu ar trebui să-ți fie teamă să pui capăt relației, potrivit bbc.com.