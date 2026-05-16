4 lucruri simple care l-au ajutat pe Michael Jackson să obțină succesul

Dincolo de talent și muncă intensă, specialiștii în dezvoltare personală susțin că artistul ar fi folosit și tehnici de „manifestare” pentru a-și construi imaginea și succesul.

Potrivit ghidului spiritual Alexie Gigi, unele dintre metodele folosite de artist pot fi aplicate de oricine pentru atingerea obiectivelor personale și profesionale.

1. Schimbarea identității personale

Una dintre tehnicile atribuite lui Michael Jackson este așa-numita „muncă cu identitatea”, care presupune adoptarea mentalității persoanei care îți dorești să devii.

Într-o scrisoare redactată înainte de a deveni celebru, artistul nota că își dorește o imagine complet nouă și că nu mai vrea să fie perceput drept copilul care interpreta melodia „ABC”.

Specialiștii în dezvoltare personală spun că această tehnică presupune schimbarea modului în care o persoană se vede pe sine, prin comportamente și obiceiuri care reflectă deja obiectivul dorit.

2. Combaterea convingerilor limitative

Potrivit lui Alexie Gigi, Michael Jackson și-ar fi identificat propriile convingeri negative, precum lipsa încrederii în sine sau nemulțumirile legate de imaginea corporală.

Experții spun că astfel de convingeri pot influența deciziile și comportamentul unei persoane și pot deveni obstacole în atingerea obiectivelor. Procesul presupune recunoașterea și confruntarea acestor gânduri pentru a le putea depăși.

3. Folosirea afirmațiilor pozitive

Artistul era cunoscut pentru utilizarea afirmațiilor motivaționale scrise pe bilețele amplasate în locuri vizibile. Printre mesajele folosite se numărau expresii precum „Sunt frumos” sau „Dumnezeu este de partea mea”.

Psihoterapeuții susțin că afirmațiile pozitive pot contribui la creșterea stimei de sine și la reducerea gândurilor negative, mai ales atunci când sunt repetate constant.

4. Practicarea recunoștinței

O altă tehnică atribuită artistului este cultivarea sentimentului de recunoștință, chiar înainte ca obiectivele sale să devină realitate.

Potrivit specialiștilor, această abordare este apropiată de conceptul numit „legea presupunerii”, care presupune adoptarea mentală a ideii că obiectivele dorite sunt deja atinse.

Susținătorii acestei metode afirmă că recunoștința și vizualizarea succesului pot contribui la creșterea motivației și a încrederii personale.

Experții atrag însă atenția că astfel de tehnici nu înlocuiesc munca, disciplina sau pregătirea profesională, ci pot funcționa cel mult ca instrumente complementare pentru dezvoltarea personală și menținerea unei mentalități pozitive, notează yourtango.com.