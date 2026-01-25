5 minciuni despre monogamie care distrug relații

Unele mituri – precum ideea de „suflet pereche” sau „flacără geamănă” – pot părea romantice și pline de speranță. Altele însă, mai ales cele despre monogamie și angajament, sunt învechite și contribuie serios la nefericirea din relațiile moderne.

Potrivit cercetătorului Justin R. Garcia, de la Institutul Kinsey, multe dintre regulile după care ne ghidăm în viața de cuplu nu mai funcționează pentru realitatea de azi. În cartea sa, The Intimate Animal, acesta explorează știința din spatele iubirii și explică de ce oamenii tânjesc, simultan, după stabilitate și varietate, scrie yourtango.com.

Într-un episod recent al podcastului Getting Open, Dr. Garcia a vorbit despre cum putem petrece mai mult timp în „zonele bune” ale relațiilor și mai puțin în conflicte și frustrare — renunțând la mituri care nu ne mai servesc.

1. Mit: Toată monogamia arată la fel

Adevăr: Există două tipuri distincte – monogamie socială și monogamie sexuală.

Intimitatea este un impuls biologic la fel de puternic ca dorința de reproducere. Oamenii au evoluat pentru monogamie socială (parteneriat, cooperare, supraviețuire), dar nu neapărat pentru monogamie sexuală. Această tensiune explică multe dintre conflictele relațiilor moderne.

Doar aproximativ 3% dintre mamifere și 15% dintre primate formează legături stabile de cuplu. La oameni, aceste legături au avut rolul de a asigura supraviețuirea și creșterea copiilor în condiții de incertitudine.

„Pentru oameni, legăturile de cuplu nu au fost doar despre reproducere, ci despre supraviețuire”, explică Dr. Garcia.

2. Mit: Doar bărbații își doresc varietate

Adevăr: Femeile și bărbații își doresc varietate în egală măsură.

Atât femeile, cât și bărbații tânjesc după siguranța unei relații stabile, dar și după noutate. Diferențele de gen în privința infidelității sunt, potrivit studiilor recente, mult mai mici decât se credea în trecut.

Femeile tind să fie mai afectate de infidelitatea emoțională, iar bărbații de cea fizică. Accesul la social media, independența financiară și schimbările sociale au creat mai multe oportunități — și mai multe întrebări — despre ce înseamnă fidelitatea.

3. Mit: Doar oamenii „răi” înșală

Adevăr: Mulți oameni ajung să fie infideli cel puțin o dată în viață.

Infidelitatea este greu de măsurat. În funcție de modul în care sunt formulate întrebările, studiile arată procente cuprinse între 14% și 80% dintre oameni care recunosc că au înșelat. Diferențele apar din cauza definițiilor, a perioadelor analizate și a tipului de relație.

Estimarea considerată cea mai realistă de Dr. Garcia este că aproximativ 25% dintre oameni au fost infideli la un moment dat.

4. Mit: Evoluția vrea diversitate genetică, deci monogamia e nenaturală

Adevăr: Evoluția susține atât dorința de varietate, cât și nevoia de stabilitate.

În interiorul fiecăruia dintre noi există două forțe: una care caută noutatea și diversitatea și alta care caută siguranța și atașamentul. Problemele apar atunci când ignorăm una dintre ele.

„Nu vrei atât de multă infidelitate încât să-ți distrugi relația, dar nici să ignori complet dorința de variație”, spune Dr. Garcia.

5. Mit: Există o genă care te face să înșeli și nu ai control

Adevăr: Există o predispoziție genetică, dar nimic nu este inevitabil.

Unele variații genetice sunt asociate cu comportamente precum asumarea riscurilor, căutarea senzațiilor și infidelitatea. Totuși, acestea nu determină automat comportamentul.

„Nu suntem prizonierii biologiei noastre”, subliniază Dr. Garcia. Oamenii au capacitatea de autocontrol, luare a deciziilor și prioritizare a valorilor personale.

Deși suntem mamifere, suntem și o specie extrem de complexă. Putem folosi cunoștințele din antropologie, genetică și psihologie pentru a construi relații mai sănătoase, adaptate realității actuale. Renunțând la miturile despre monogamie, avem șansa să creăm modele de relații autentice, asumate și împlinitoare.