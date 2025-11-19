5 profesii care predispun la infidelitate. Joburile care favorizează aventurile extraconjugale

1. Specialiștii IT

În topul profesiilor cu rate crescute de infidelitate se află specialiștii în tehnologia informației. Aceștia își folosesc cunoștințele tehnice pentru a ascunde urmele digitale ale relațiilor extraconjugale.

2. Agenții de vânzări

De asemenea, agenții de vânzări sunt expuși tentațiilor datorită mobilității lor și întâlnirilor frecvente cu persoane noi, adesea în contexte informale.

3. Însoțitorii de zbor

Însoțitorii de zbor sunt vulnerabili din cauza călătoriilor frercvente, a nopților petrecute în hoteluri și distanței mari față de casă, situații care facilitează estomparea limitelor morale.

4. Angajații call center

Angajații din call center dezvoltă legături emoționale puternice în condiții de stres, ceea ce poate duce la infidelitate.

5. Personalul medical

Persoanele care lucrează în domeniul medical, respectiv asistenții și medicii din spitale, sunt supuși permanent stresului și oboselii, fiind predispuși la aventuri.

Detectivul Paul Evans, de la agenția I-Spy Detectives, citat de dcnews.ro, susține că deși meseria nu determină neapărat comportamentul, anumite profesii oferă un mediu favorabil unor astfel de situații.

Infidelitatea rămâne însă o alegere individuală și nu o consecință directă a locului de muncă.