5 secrete ale succesului. Contează mai mult decât inteligența nativă

Iată 5 secrete ale succesului care contează mult mai mult decât inteligența nativă:

1. Ești realist

Productivitatea este adesea înțeleasă greșit, ca fiind capacitatea de a realiza mai multe într-un timp mai scurt. Totuși, adevărata productivitate depășește cu mult simpla performanță. Este vorba despre a lucra mai inteligent, nu doar mai intens, și despre cultivarea mentalității și a obiceiurilor care îți permit să-ți atingi obiectivele cu o eficiență și o împlinire mai mari.

În esență, productivitatea înseamnă a-ți valorifica timpul, energia și resursele într-un mod care se aliniază cu valorile tale pentru a te propulsa către rezultatele dorite. Este vorba despre găsirea echilibrului potrivit între munca concentrată și odihna intenționată, și despre dezvoltarea conștiinței de sine pentru a recunoaște și elimina activitățile care îți pierd timpul și te pot ține pe loc.

2. Înțelegi cum funcționează creierul unei persoane

Pentru a-ți debloca adevăratul potenția, este esențial să înțelegi știința din spatele modului în care funcționează creierul uman. Cercetările inovatoare în neuroștiințe au dezvăluit perspective fascinante asupra proceselor cognitive care stau la baza productivității și a performanței înalte.

Este util să-ți amintești întotdeauna că creierul tău tânjește după dopamină. Când atingi un obiectiv, oricât de mic, dopamina curge în sistemul tău ca recompensă. Controlul fluxului de dopamină este esențial pentru motivația continuă deoarece aceste recompense te fac să te simți bine și să vrei să continui cu orice obicei sau activitate pe care încerci să o realizezi.

Cercetările arată că oamenii tind să se străduiască mai mult atunci când au obiective mai dificile deoarece străduindu-se mai mult își pot atinge obiectivele mai repede. Dezavantajul este că ești mai predispus să dezamăgești și ești mai predispus să renunți complet dacă crezi că ai dat-o în bară.

Gândește-te la un moment în care ți-ai stabilit un obiectiv îndrăzneț, cum ar fi să lergi 5 km sau gătitul acasă la fiecare masă timp de o lună. Poate ai început puternic dar dacă ceva ți-a stat în cale a fost mai ușor să renunți. Dacă ești obosit sau nu ajungi la magazin, motivația ta poate scădea ușor. Micile eșecuri nu numai că te fac să te simți negativ în legătură cu tine însuți, dar provoacă și un deficit de dopamină.

Când te afli într-o stare de deficit, creierul tău caută alinare. Uneori, această alinare poate veni sub forma evitării a ceva de care te temi sau care îți provoacă anxietate. Ameliorarea dopaminei facilitează amânarea și evitarea unui proces pe care îl simți copleșitor.

Când amânăm este întotdeauna o soluție pe termen scurt pentru starea de spirit. Dr. Timothy Pychyl, profesor de psihologie la Universitatea Carleton, studiază amânarea de aproape 20 de ani. El a descoperit că principalul factor care determină amânarea nu este evitarea muncii, ci evitarea stresului asociat cu rezultatele.

Amânarea este „o dorință subconștientă de a te simți bine chiar acum”, astfel încât să poți simți o mică ușurare a stresului, dopamina. Această senzație de ușurare este o recompensă. În timp, este mai probabil să amâni deoarece creierul tău vede recompensa amânării ca dopamină.

3. Folosești abordarea Napoleon Hill

Principiile productivității și succesului au fost explorate și documentate de nenumărați gânditori și filozofi de-a lungul istoriei. Una dintre cele mai influente și durabile figuri din acest domeniu este Napoleon Hill, autorul cărții clasice de auto-ajutorare „Gândește și îmbogățește-te”.

Abordarea lui Hill către succes a fost construită pe o înțelegere profundă a psihologiei umane și a puterii minții. El credea că esența pentru deblocarea întregului potențial constă în cultivarea unor mentalități, obiceiuri și comportamente specifice. De la importanța stabilirii obiectivelor și a vizualizării până la puterea transformatoare a persistenței și a încrederii în sine, învățăturile lui Hill au inspirat și au împuternicit generații de indivizi să obțină un succes remarcabil.

4. Ești dispus să-ți dezlănțui potențialul

Acum, haideți să dezvăluim micul secret al productivității care are puterea de a-ți transforma viața. Este o tehnică simplă dar eficientă, care a fost adoptată de unii dintre cei mai de succes oameni din lume, de la antreprenori și directori generali la artiști și inovatori.

Secretul constă într-un concept simplu: Începe de unde te afli. Așteptarea momentului perfect pentru a începe ceva sau a numărului perfect de resurse te poate ține blocat în paralizia analizei. Prin urmare, trebuie doar să începi, chiar acum, cu ceea ce ai.

Sună ca o rețetă pentru eșec, nu-i așa? Am fost învățați toată viața că pregătirea este cheia succesului, iar acesta pare a fi motto-ul anti-succes. Dar funcționează pentru că accesează o parte puternică a creierului nostru și a psihologiei noastre.

5. Îți pui creierul la punct

Potrivit neurocercetătorului Antonio Damasio, sentimentele noastre ne determină deciziile în 95% din cazuri. Simțim înainte de a gândi și acționa. Damasio afirmă că oamenii sunt mașini care simt și gândesc, nu mașini care gândesc și simt. Această bază emoțională ne ghidează procesul decizional.

Când Damasio a studiat persoane cu leziuni cerebrale care nu puteau simți emoții, a descoperit că acestea se chinuiau să ia o decizie. Puteau să-și schițeze logic opțiunile, avantajele și dezavantajele, dar nu puteau face o alegere. Chiar și deciziile simple, cum ar fi ce să mănânce, erau paralizante pentru ele.

Ce înseamnă asta despre a începe de unde te afli? Ori de câte ori te confrunți cu o decizie, cântărești subconștient avantajele și dezavantajele înainte de a decide să acționezi. Acest proces se întâmplă într-o fracțiune de secundă, așa că nici măcar nu știi că se întâmplă.

Dacă aștepți să acționezi până când „ai chef”, nu-ți vei îndeplini niciodată dorințele întrucât vei acumula motive subconștiente pentru care nu este un plan perfect sau pentru care ai putea eșua. Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât este mai puțin probabil să faci ceva. Prin urmare, trebuie să-ți separi sentimentele de acțiuni.

O altă modalitate populară de a implementa acest concept este regula celor 5 secunde, un concept popularizat de Mel Robbins, în cartea sa „Regula celor 5 secunde”. Ideea este simplă: atunci când ai instinctul de a acționa pentru a atinge un obiectiv, trebuie să te miști fizic în 5 secunde, altfel creierul tău va bloca ideea.

Regula este concepută pentru a ajuta oamenii să depășească ezitarea și amânarea prin numărarea inversă de la 5 la 1, și apoi acționând imediat. Această tehnică valorifică conceptul de „energie de activare” pentru a te ajuta să ocolești înclinația naturală a creierului de a evita efortul și disconfortul, promovând astfel obiceiuri și acțiuni pozitive.

De fiecare dată când obții o mică victorie sau realizare, dopamina îți va inunda creierul, oferindu-ți un impuls de energie și o dispoziție sporită. Asta te face mai predispus să continui, întrucât creierul tău caută dopamină tot timpul.

Nu vei putea niciodată să gândești pentru a acționa. Trebuie să începi de unde te afli. Când faci asta, creierul tău va căuta în mod activ modalități de a te ajuta să-ți atingi obiectivul și vei începe să observi resurse și oameni din jurul tău care te pot ajuta. Poți îmbrățișa productivitatea pentru creștere personală și profesională.

În lumea de astăzi, în continuă schimbare și cu ritm rapid, capacitatea de a valorifica puterea productivității poate fi o forță transformatoare atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională. Prin deblocarea acestor abilități de productivitate care diferențiază cele mai de succes minți, poți cultiva mentalitățile, obiceiurile și strategiile necesare pentru a-ți atinge obiectivele, a-ți îndeplini potențialul și a crea o viață plină de scop și împlinire.

Nu uita, productivitatea nu înseamnă doar „a face mai multe”; ci este despre a lucra mai inteligent, nu mai intens, și despre a-ți alinia timpul și energia cu cele mai profunde valori și aspirații ale tale. Prin adoptarea principiului de a începe de unde te afli, poți porni pe drumul spre atingerea obiectivelor. pur și simplu punând un picior în fața celuilalt și acționând, notează yourtangoo.com.