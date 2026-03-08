6 lucruri importante pe care trebuie să le rezolvi înainte de a începe o nouă relație

Înainte de a încerca să găsești din nou dragostea, merită să repari aceste șase aspecte ale vieții tale - nu pentru a fi perfect, ci pentru a fi clar, mai ales în ceea ce privește standardele și limitele tale.

1. Iubește-te pe tine însăți

Nu poți iubi pe altcineva sau fi iubit de altcineva dacă tu nu te iubești. Fă-ți o prioritate din a te cunoaște la un nou nivel emoțional și concentrează-te pe descoperirea ta. Începe să faci lucruri pentru tine, și vezi unde ajungi de acolo.

O femeie care are grijă de ea însăși și are o stimă de sine sănătoasă îl face în mod natural pe partener să vrea să-i facă pe plac și să o mențină fericită deoarece că știe că fericirea ei nu depinde de el.

2. Arde flăcările vechi

Uneori vechile romanțe se pot transforma în prietenii minunate, trebuie să stingi focul din orice flacără veche dacă vrei să treci la cineva nou. Asta înseamnă să nu te agăți de aventuri vechi sau de foști parteneri. Prin reîmprospătarea vieții tale amoroase îți permiți să devii entuziasmat să afli despre cineva nou, să-ți explorezi interesele și să nu fii distras de bagajul care te-ar putea ține pe loc.

Dacă te agăți de trecut s-ar putea să-ți pui fostul partener pe un piedestal pe care nu merită să fie. Drept urmare, nu ești complet deschis către o nouă relație sănătoasă atunci când nu ai închis complet ușa în fața trecutului. A tăia această legătură înseamnă mai puțin să ștergi trecutul și mai mult să faci loc pentru ceva mai bun.

3. Descoperă ce îți dorești de la un partener

Este ușor să spui „Vreau pe cineva care.., dar este de fapt mai dificil să identifici ce lucruri poți tolera și ce ar putea fi factori mai serioși care te pot împiedica să ajungi la un partener.

Este important să evidențiezi calitățile pe care dorești să le aibă un viitor partener pentru a lua acest lucru în serios, astfel încât să nu te mulțumești cu orice. Nimic nu este prea mare sau prea mic pentru a fi negociat, dar cel puțin vei fi mai conștient de ceea ce cauți atunci când începi să vorbești cu cineva nou.

Cercetările au descoperit că, deși oamenii pot fi nesiguri de calitățile pe care le caută, tind să fie foarte clari asupra trăsăturilor pe care nu le doresc absolut deloc. Înțelegerea acestei diferențe te poate ajuta să ieși la întâlniri mai inteligent. A fi sincer cu tine însuți în legătură cu aspectele tale non-negociabile înseamnă că este mult mai puțin probabil să te mulțumești cu ceva care oricum nu avea să funcționeze niciodată.

4. Rămâi deschis la noi perspective

În timp ce îți amintești calitățile pe care le consideri dezirabile și pe cele în privința cărora ai putea fi indecis este important să nu rămâi închis la regulile tale. După cum spune vechea zicală, „Nu judeca o carte după copertă”.

Doar pentru că are câteva lucruri în coloana ta negativă nu înseamnă că ar trebui trecute cu vederea. De fapt, ia-ți timp să afli mai multe și să te gândești de ce acea persoană ar putea fi într-un anumit fel și începe să-ți extinzi mentalitatea.

Studiile arată că, pe măsură ce cunoști pe cineva și descoperi că împărtășiți aceleași valori și perspective de viață, acea persoană poate deveni mai atractivă. Așadar, înainte de a respinge pe cineva pentru că nu bifează fiecare căsuță pe hârtie, acordă-i puțin mai mult timp, și s-ar putea să te surprinzi.

5. Ieși din bula ta

Lasă aplicațiile de dating care te duc doar la nenumărate contacte telefonice necunoscute și aventuri inutile, și prime întâlniri. Încearcă să intri în lumea reală pentru a găsi pe cineva și să-l întâlnești în mod tradițional.

Este o provocare să întâlnești pe cineva nou, mai ales față în față, dar de ce să nu încerci să găsești un bărbat într-o seară cu fetele sau să mergi la o librărie locală pentru a vedea pe cineva interesant într-un colț, care se uită la o carte bună. Nu se știe niciodată.

Tot ce ai nevoie pentru a găsi persoana potrivită trăiește deja în tine, fără aplicații, profiluri sau glisare, și totul începe pur și simplu prin a deveni mai abordabil. Ține telefonul în geantă atunci când ieși pentru că în momentul în care îl pui deoparte,le semnalezi oamenilor din jurul tău că ești deschis, prezent și disponibil pentru o conversație reală.

6. Trăiește clipa

Indiferent dacă ai succes în a intra într-o nouă relație, te chinui în căutare sau ești lăsat cu inima frântă într-o altă încercare eșuată, îmbrățișeaz-o.Este greu să trăiești momentul în care întâlnești pe cineva pentru prima dată și începi să-ți imaginezi viitorul împreună, dar trebuie să te concentrezi pe prezent.

Fii prezent alături de persoana cu care te întâlnești sau de situația în care te afli. Doar pentru că altcineva nu a fost potrivit nu înseamnă că vei fi singur pentru totdeauna.

Dacă nu poți trăi clip, este aproape imposibil să menții o relație sănătoasă deoarece atunci când nu ești pe deplin prezent începi să simți că lipsește ceva și poți ajunge într-o ușă rotativă a relațiilor. A fi prezent alături de persoana din fața ta, în loc să te gândești prea mult la viitor, este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru viața ta amoroasă.

Întâlnirile amoroase pot fi dificile atunci când nimic nu merge bine și pot fi foarte dificile atunci când toți ceilalți strălucesc, iar tu te simți atât de plictisitoare. Dar, luând aceste rezoluții ușor de urmat, nu numai că faci o schimbare de stil de viață, dar ar trebui să-ți ajute perspectiva asupra căutării unei persoane pe care să o iubești.

Și dacă ești prea concentrată pe găsirea cuiva pe care să îl iubești, amintește-ți să te îndrăgostești mai întâi de tine. Pentru că aceasta va fi cu adevărat cea mai bună relație pe care o vei avea vreodată, potrivit yourtango.com.

