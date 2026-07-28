8 obiceiuri ale generațiilor anterioare pe care Generația Z nu le suportă

Membrii Generației X și unii baby boomers, care au fost crescuți în anii '60, '70 și '80, fac aproape întotdeauna lucruri specifice care irită Generația Z. Uneori este ceva personal, alteori doar o diferență de convingeri pentru care oamenii simt nevoia să se certe sau să-și creeze opinii puternice.

Generației Z, de obicei, nu-i place când oamenii crescuți în anii '60, '70 și '80 fac aceste lucruri zilnice:

1. Sună pe neașteptate, în loc să trimită un mesaj

Mulți tineri se confruntă cu anxietate telefonică, care îi face să nu mai vrea să răspundă la apeluri, să pună mesageria vocală și să răspundă mai târziu cu un mesaj. Nu este vorba doar de comoditate, ci și de confort. Mulți simt presiunea de a-și demonstra abilitățile sociale sau de a depăși anxietatea în conversațiile cu generațiile mai în vârstă.

Dacă Generația X și baby boomers fac vizite neanunțate ori sună fără să trimită mai întâi un mesaj, tinerii urăsc acest lucru. Trebuie să se pregătească sau să se gândească la scenariul social, altfel li se pare jenant și inconfortabil.

2. Suprasolicitarea pentru a-și îmbuna șeful

Loialitatea față de companie arată mult diferit pentru generațiile mai în vârstă decât pentru Generația Z. Pentru baby boomers înseamnă să urce pe scara socială și să rămână la același birou, iar pentru Generația X este vorba despre consecvență.

Dar pentru Generația Z înseamnă exact opusul. De fapt, sunt mult mai îngrijorați de propria bunăstare și scop decât de „loialitate” în carieră.

Sunt persoane care schimbă mereu locul de muncă. Sunt conduși de valori și nevoi personale. Au nevoie de o companie care să îi pese cu adevărat sau, cel puțin, să îi trateze ca pe niște oameni reali, în loc să fie doar niște muncitori.

3. Convingerea că tinerii ar trebui să „își plătească datoriile”

Multe persoane în vârstă cred că întrucât s-au luptat și au suferit pentru a ajunge unde sunt, generațiile mai tinere trebuie să facă același lucru. Vor ca oamenii să „își plătească datoriile”, chiar și atunci când există modalități mai ușoare și mai pașnice de a obține același tip de succes.

Pentru mulți membri ai Generației Z, care nu numai că își doresc o viață mai bună, dar le pasă și de alte lucruri, această mentalitate îi înnebunește. Nu vor purta epuizarea ca pe o insignă de onoare și nu își vor pune timpul personal în joc pentru o corporație, și s-au săturat să se simtă cetățeni de mâna a doua.

4. Purtarea epuizării ca pe o insignă de onoare

Atât de mulți membri ai baby boomers și X au crescut în familii în care construirea rezilienței și a unei etici profesionale puternice se învârteau în jurul sacrificiului. Dacă puteai trece prin greutăți, asta spunea ceva despre caracterul tău, chiar dacă existau modalități de a trăi o viață mai ușoară sau de a-ți stabili limite.

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Generația Z, în special la locul de muncă, nu suportă să fie obligați să urmeze aceleași așteptări. Ei apreciază echilibrul dintre viața profesională și cea personală și vor să facă doar lucrurile pentru care sunt plătiți, în timp ce colegii lor din Generația X și baby boomers se suprasolicită și sunt mândri de asta.

În realitate, nu este nimic mândru în a te epuiza și a-ți pune bunăstarea în joc pentru muncă sau pentru o companie căreia nu-i pasă de tine.

5. Echilibrarea conturilor bancare

Chiar dacă majoritatea persoanelor în vârstă nu mai scriu cecuri în aceeași măsură astăzi ca mai devreme în viață, ele încă au obiceiul de a verifica conturile și de a echilibra cheltuielile. Chiar dacă este lunar, își verifică cheltuielile și contul bancar, asigurându-se că nu plătesc pentru lucruri de care nu folosesc sau nu au nevoie.

Pe de altă parte, evitarea financiară este o tendință în rândul Generației Z, care urăște să se confrunte cu realitatea obiceiurilor lor de cheltuieli sau a problemelor financiare. Stilul lor de viață arată diferit, nu numai din cauza a cât de mult câștigă, ci și a modului în care cheltuiesc și gestionează banii.

6. Imprimarea tuturor lucrurilor

Fie că este vorba de depozitarea impozitelor pe hârtie într-un dosar pe care nu îl deschid niciodată, fie că imprimă indicații rutiere pentru o călătorie lungă „pentru orice eventualitate”, mulți membri ai Generației X și baby bomers sunt obișnuiți să imprime totul. Ceva este liniștitor în a avea o copie fizică a oricărui lucru de care ar putea avea nevoie, chiar dacă o pot căuta pe telefon.

Este ceva care îi deranjează pe copiii lor din Generația Z deoarece creează dezordine și ocupă spațiu, și pentru că știu cât de ușoară ar fi viața părinților lor dacă ar putea depăși neîncrederea în securitatea internetului.

7. Scrierea parolei

Tinerii nu au crescut cu o neîncredere uriașă față de internet sau de siguranța online, motiv pentru care atât de mulți au amintiri vagi despre platformele și site-urile pe care au petrecut timp în urmă. În mod clar se simt confortabil să își pună informațiile online și să utilizeze serviciile bancare online.

Dar oamenii care au crescut în anii '60, '70 și '80 încă folosesc hobby-urile analogice pe care le foloseau cu mult timp în urmă, cum ar fi scrierea parolelor pe hârtie, în loc să le stocheze pe computer sau printr-o aplicație securizată. Este ceea ce știu, chiar dacă vine spre consternarea copiilor lor de fiecare dată când văd hârtia zdrențuită cu parole.

8. Folosirea banilor cash

Majoritatea generațiilor mai în vârstă au încredere în carduri și uneori chiar în portofele digitale, dar totuși găsesc o modalitate de a folosi bani cash în mod regulat, în viața de zi cu zi. Deși este enervant pentru tineri, mai ales pe lângă atracția de a-și atinge telefoanele pentru a plăti, face parte din viața de zi cu zi și uneori chiar este un truc pentru bugetare.

Când scoți doar o anumită sumă de bani în numerar pentru a o cheltui, nu poți cădea victimă cheltuielilor excesive. Aceasta este mentalitatea din spatele multor membri ai Generației X și baby boomers, iar acest obicei financiar nu este suportat de tineri, notează yourtango.com.