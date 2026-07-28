Adio, alcool? Generația Z mută distracția de la bar la terenul de sport

În ultimii ani însă, tinerii britanici din Generația Z, își caută conexiunile sociale în alte spații. Cluburile de alergare, terenurile de padel, cafenelele transformate în ringuri de dans și evenimentele fără alcool devin alternative tot mai populare, o schimbare care contribuie la presiunile deja existente asupra industriei pub-urilor.

Potrivit unui studiu, publicat în mai 2026, de Asociația Britanică a Berii și Pub-urilor (BBPA), 161 de pub-uri s-au închis în Anglia, Țara Galilor și Scoția în primul trimestru al acestui an, ceea ce înseamnă aproape două închideri pe zi. Din anul 2000, numărul pub-urilor din Marea Britanie a scăzut cu peste un sfert, de la 60.800 la 44.650 în 2025.

Reprezentanții industriei indică majorarea costurilor și a taxelor ca fiind principalele motive pentru dificultățile financiare ale pub-urilor. Specialiștii atrag însă atenția că și schimbările culturale au un rol important: pentru Generația Z o seară de vineri nu mai înseamnă automat o ieșire la bar, ci o alergare de grup, un meci de padel sau un eveniment social de zi.

De la „vinerea la pub”, la experiențe centrate pe sănătate

Sociologul Thomas Thurnell-Read, de la Universitatea Loughborough, care cercetează timpul liber și consumul de alcool, explică faptul că generațiile anterioare au asociat adesea alcoolul cu ritualuri sociale bine stabilite.

„Pentru multe profesii și industrii, mersul la pub vinerea sau chiar în pauza de prânz era o obișnuință”, a explicat acesta, rememorând o perioadă în care ieșirile la pub făceau parte din cultura profesională și socială.

Petrecerile burlacilor, serile în oraș și poveștile despre mahmureala de a doua zi erau, de asemenea, considerate experiențe colective. Astăzi însă, această perspectivă se schimbă, pe fondul unei preocupări mai mari pentru sănătate și echilibru personal.

Cercetările organizației britanice Drinkaware arată că tot mai mulți consumatori aleg băuturi cu un conținut redus de alcool sau variante fără alcool.

În cazul Generației Z, diferența este legată și de presiunea de a fi permanent productivi și de a proiecta o imagine de succes, spune Thurnell-Read. Crescută în era Instagram și TikTok, această generație privește timpul pierdut din cauza unei mahmureli ca pe un dezavantaj.

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Alergarea, noul spațiu de socializare

Pandemia de Covid-19 a accelerat popularitatea alergării, iar mulți tineri au transformat acest sport într-o formă de socializare.

Printre aceștia se numără Rhys Lloyd, un tânăr de 24 de ani din Brecon, sudul Țării Galilor. În timpul restricțiilor, când activitățile sociale tradiționale erau suspendate, acesta a început să alerge și a descoperit o nouă comunitate.

După ridicarea restricțiilor, Lloyd a participat la alergări organizate în diferite localități și a cunoscut oameni cu aceleași preocupări.

„Încă beau, dar am redus mult consumul de alcool față de perioada în care nu alergam. Devii mai conștient de modul în care trăiești și de efectele alcoolului asupra sănătății”, a spus el.

Tendința este confirmată și de datele Maratonului de la Londra. În acest an, peste o treime dintre participanții care au finalizat cursa aveau între 18 și 29 de ani. În anii anteriori, ponderea alergătorilor sub 30 de ani era semnificativ mai mică.

Padelul și cafenelele dansante, noile locuri de întâlnire

Alergarea nu este singurul fenomen care schimbă modul în care tinerii britanici socializează. Padelul, sportul care combină elemente de tenis și squash, a cunoscut o creștere spectaculoasă după pandemie.

Potrivit Asociației de Tenis pe Gazon din Marea Britanie, aproximativ 860.000 de persoane au practicat padel cel puțin o dată până la sfârșitul anului 2025, mai mult decât dublul numărului înregistrat cu un an înainte.

Cluburile de padel încearcă să depășească ideea de simplă bază sportivă și se transformă în spații de socializare, cu restaurante, zone de lucru, muzică live și evenimente dedicate comunității.

Oscar Sanger, reprezentant al unui club londonez de padel, spune că obiectivul este crearea unui spațiu care să funcționeze ca „o a doua casă”, unde oamenii pot combina sportul cu interacțiunea socială.

„Vedem tot mai mulți oameni care vin pentru experiența socială, nu doar pentru sport”, a afirmat acesta.

Alcoolul - problemă, nu soluție

Emily Nicholls, lector în sociologie la Universitatea din York, consideră că diferența majoră dintre Generația Z și generațiile precedente este modul în care este privit alcoolul.

Dacă pentru generațiile mai vechi alcoolul era adesea o metodă de relaxare după stresul cotidian, pentru mulți tineri acesta este perceput ca un obstacol în calea sănătății și a obiectivelor personale.

Nicholls explică faptul că această schimbare apare pe fondul unor presiuni economice și sociale mai mari: costul ridicat al vieții, dificultățile legate de achiziționarea unei locuințe și incertitudinea economică.

În acest context, unii tineri înlocuiesc serile cu cocktailuri și cluburi de noapte cu experiențe alternative: cafea, muzică și dans în timpul zilei.

Evenimentele de tip „coffee rave”, unde cafenelele sunt transformate temporar în spații de dans fără alcool, atrag în special tineri între 18 și 24 de ani.

Tanya Thadani, fondatoarea unei companii care organizează astfel de evenimente, spune că Generația Z caută tot mai mult experiențe bazate pe comunitate, conexiune și stare de bine.

Pentru participanți, avantajul este că pot avea parte de energia unui eveniment de tip club fără efectele negative ale nopților pierdute.

„Îmi place să păstrez o rutină constantă, iar rave-urile de cafea din timpul zilei mi se potrivesc mai bine. Mă pot bucura de muzică și de atmosfera socială fără să-mi sacrific somnul”, spune o participantă de 20 de ani.

Schimbarea nu înseamnă dispariția completă a pub-ului britanic, dar arată că noile generații redefiniesc modul în care se întâlnesc, se relaxează și construiesc comunități, potrivit cnn.com.