Ce tip de cuplu formați? Specialiștii spun că există doar 4 variante

Un studiu realizat de specialiști în relații a analizat sute de cupluri pentru a descoperi ce influențează stabilitatea, fericirea și șansele unei relații de a rezista în timp.

Cercetarea, realizată pe aproximativ 400 de cupluri tinere necăsătorite, a analizat nivelul de implicare, felul în care partenerii gestionează conflictele și cât de conectați se simt unul cu celălalt.

Potrivit cercetătorului Steven Ogolsky, deși există numeroase tipuri de personalități, relațiile tind să se încadreze în doar patru mari categorii, scrie yourtango.com.

1. Cuplul „despărțiți și împăcați”

Aceste relații sunt caracterizate de despărțiri și împăcări repetate. Partenerii trec constant prin perioade intense de apropiere, urmate de conflicte și distanțare.

Un moment sunt extrem de implicați emoțional, iar în următorul se îndepărtează complet. Certurile îi separă, însă pasiunea îi aduce din nou împreună.

Specialiștii spun că astfel de relații pot fi foarte intense și atrăgătoare, însă pe termen lung pot deveni obositoare și instabile dacă problemele nu sunt rezolvate.

2. Cuplul dramatic

Acest tip de relație este dominat de tensiuni, probleme și schimbări bruște de dispoziție. Partenerii ajung frecvent în mijlocul conflictelor și sunt influențați puternic de stresul exterior relației.

De multe ori, fiecare își vede de propriile activități și ia decizii impulsive fără să țină cont de partener.

Cercetătorii spun că aceste cupluri au cele mai mari șanse de despărțire, deoarece tind să vadă relația într-o lumină negativă și să lase problemele să se acumuleze.

3. Cuplul „social butterfly”

Pentru aceste cupluri, viața socială este foarte importantă. Partenerii au prieteni comuni, ies împreună și se simt conectați prin activitățile și experiențele pe care le împărtășesc.

Relația este construită pe prietenie, compatibilitate și timp petrecut împreună în grupuri sociale.

Potrivit studiului, aceste cupluri tind să fie mai stabile și mai fericite, deoarece partenerii se percep și ca cei mai buni prieteni ai lor.

4. Cuplul concentrat unul pe celălalt

Acesta este tipul de relație considerat cel mai satisfăcător de către cercetători. Partenerii își acordă mult timp, comunică des și iau deciziile importante împreună.

Ei preferă să își rezolve conflictele prin discuții și nu permit factorilor exteriori să afecteze relația.

Cuplurile din această categorie pun relația pe primul loc și investesc constant în conexiunea lor emoțională. Potrivit specialiștilor, acestea au cele mai mari șanse să construiască o relație stabilă și de durată.

Ce spun cercetătorii despre aceste tipuri de relații

Scopul acestei clasificări nu este să eticheteze oamenii, ci să îi ajute să înțeleagă mai bine dinamica relației lor și ce pot îmbunătăți.

Specialiștii spun că tipul de relație în care te afli poate influența nivelul de fericire, stabilitate și satisfacție emoțională, însă succesul unei relații depinde, în final, de alegerile și eforturile ambilor parteneri.