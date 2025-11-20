Cum să îți amintești numele unei persoane? Trucul inedit care te ajută să nu mai uiți pe nimeni

Dar pentru persoanele care nu au înțeles acest lucru, există un truc rapid pentru a face numele acelei persoane parte din memoria lor.

Hipocampul, partea creierului responsabilă de învățare și memorie, asociază numele cu fețele persoanelor, astfel încât să știi cum să te adresezi, potrivit dr. Bradley Lega, profesor asociat de neurochrurgie la UT Southwestern/Texas Health Resources. Odată ce te familiarizezi cu o persoană, nu mai trebuie să folosești hipocampul pentru a-ți aminti numele.

Kevin Horsley, autorul cărții „Memorie nelimitată: Cum să folosești strategii avansate de învățare pentru memora mai repede, a-ți aminti mai multe și a fi mai productiv”, spune că unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu își amintesc numele este acela că se concentrează pe ei înșiși și nu pe persoana care le este prezentată. Sunt prea preocupați să-și laude acalitățile decât să asculte activ și să învețe despre altcineva.

Oamenii îi salută pe ceilalți din motive ascunse. Intră în conversație sperând să impresioneze cealaltă persoană, să o influențeze sau să câștige o favoare, iar asta îi face să își dorească să fie auziți dar să nu fie dispuși să asculte. Însă, indiferent dacă ai o memorie bună sau proastă, poți învăța cum să-ți amintești numele tuturor celor pe care îi întâlnești.

Trucul inteligent care te ajută să nu mai uiți

Singurul truc inteligent care te va ajuta să nu mai uiți niciodată pe nimeni: repetă-l iar și iar până când îți rămâne în memorie.

Într-un videoclip, utilizatorul TikTok Cameron Gibson le spune utilizatorilor că cea mai bună modalitate de a-ți aminti un nume este pur și simplu să-l spui iar și iar până când îți rămâne în memorie.

„Când cineva îți spune pentru prima dată numele său, asigură-te că i-l repeți de câte ori poți în următoarele câteva minute”, afirmă Gibson.

El clarifică faptul că, evident, nu vei sta acolo repetând numele persoanei, mai degrabă îl vei integra în conversație de mai multe ori într-un mod natural.

„Bună, James. Încântat de cunoștință. Ce mai faci, James?”, exemplifică acesta.

Cu cât folosești mai mult numele persoanei la început, cu atât este mai puțin probabil să-l uiți.

Dar aceasta nu este singura modalitate de a stoca un nume în memorie.

Alte metode care te ajută să-ți amintești

Cel mai important aspect al cunoașterii de oameni noi este „de ce?”. Ce speri exact să obții din interacțiune? Motivația ta trebuie să fie clară, astfel încât să știi cât de vitală este învățarea unor lucruri despre persoana în cauză.

Ascultă mai mult decât vorbești

Uneori, mai puțin înseamnă mai mult. A vorbi mai puțin și a asculta mai mult va plasa atenția direct asupra persoanei cu care conversezi. Arată că ești concentrat și interesa,t și este mult mai eficient deoarece studiile au arătat că este imposibil să vorbești și să asculți în același timp.

Oprește mintea să rătăcească

Există momente în care părem atenți dar suntem în propriile noastre minți și nu suntem prezenți. Simpla liniște nu vă va ajuta să aflați despre oameni și despre identitatea lor. Nu numai că trebuie să vă reduceți la tăcere vocile pe care le auziți dar ar trebui să reduceți la tăcere și vocile din capul vostru.

Caută ceva unic la cealaltă persoană

Fiecare are ceva unic la el care îl face total diferit de orice altă ființă umană. Ar putea fi o trăsătură fizică, un talent, munca pe care o face sau o caracteristică care îl diferențiază. Dacă asociezi acea trăsătură cu o anumită persoană, numele ei va fi mai ușor de reținut.

Folosește mnemonice

Folosirea unui obiect pentru a vizualiza numele unei persoane este o modalitate excelentă de a-l reține prin asociere. De exemplu, o persoană al cărei nume de familie este „Appleton”, ți-l poți aminti imaginându-ți un măr roșu strălucitor și privind spre un oraș luminat puternic noaptea.

Orice faci pentru a te ajuta să ții evidența numelor oamenilor te ajută să răspândești bunăvoință și îi faci să se simtă speciali.

Depinde de tine să-ți amintești deoarece abilitatea de a lega un nume de o față îți poate oferi beneficii sociale nelimitate, potrivit yourtango.com.

