De ce copiii rup legăturile cu părinții la maturitate? Cum să cultivi o relație sănătoasă de-a lungul timpului

Creșterea unui copil vine cu multe provocări cărora mulți părinți nu pot sau nu știu cum să le facă față. Astfel că dificultatea de a le gestiona corect poate agrava lucrurile în timp, iar copiii adulți se văd uneori nevoiți să rupă relațiile pentru a se proteja, notează a1.ro.

Cauzele profunde ale unei rupturi definitive

Psihologul Catherine Nobile spune că distanțarea dintre părinți și copii apare după conflicte prelungite. „Deși este greu de măsurat cu exactitate, nu este neobișnuit ca tinerii adulți să ia în considerare o despărțire totală de părinți după o perioadă de conflicte.”

Un sondaj realizat de YouGov, arată că rupturile definitive se produc adesea între 30-44 ani, fiind mai frecvente la bărbați și comunitatea LGBTQIA+. De asemenea, circa 25% dintre americani se înstrăinează de un membru apropiat al familiei.

Terapeuta Carly Harris explică faptul că rădăcinile conflictelor se află în traumele din copilărie, lipsa de sprijin sau dinamici abuzive.

„Copiii pot simți nevoia să se distanțeze de părinți din cauza unor experiențe timpurii care au implicat durere emoțională, lipsă de sprijin sau dinamici nesănătoase. Dacă de-a lungul timpului simt că au făcut tot ce au putut pentru a îmbunătăți relația și nu văd nicio schimbare, pot decide să o întrerupă complet.”

La maturitate, aceștia și-au format deja o personalitate, astfel că neînțelegerile se adâncesc.

„Când intră în viața de adult, mulți devin mai direcți în conflicte, mai ales dacă există tensiuni vechi. Diferențele de valori sau dinamica disfuncțională pot face ca distanțarea să pară singura soluție sănătoasă”, afirmă Chaterine Nobile.

Semnele părinților toxici

Psihologul Joel Frank clasifică semnele părinților toxici, precizând că manipularea prin vinovăție, critica constantă, controlul excesiv, distorsionarea realității și lipsa empatiei subminează încrederea în sine a copilului pe termen lung.

Pași spre vindecare

Validează-ți emoțiile, caută terapie sau sprijin, stabilește limite clare și prioritizează autocunoașterea prin sport sau meditație.

Ce pot face părinții

Cultivarea relațiilor apropiate nu este ușoară însă părinții pot face alegeri care să-i ajute să rămână apropiați de ai lor copii, pe măsură ce aceștia se maturizează.

-încurajează și laudă comportamentele bune, evitând pedepsele

-controlează-ți reacțiilor emoționale și învață să gestionezi situațiilestresante.

-caută soluții din cărți, grupuri de parenting, ateliere.

