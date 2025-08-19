Disciplina pozitivă. Construiește încrederea copilului fără să-l umilești

Studiile arată că făcându-i pe copii de rușine, mai ales în public sau pe rețelele sociale, îi afectează profund, diminuându-le stima de sine și crescând riscul apariției problemelor de sănătate mintală și a consumului de substanțe în adolescență și viața adultă.

Umilirea copilului, definită prin expunerea unor aspecte jenante în fața familiei, prietenilor sau online, tinde să lase răni emoționale durabile. Deși pe termen scurt metoda funcționează, efectele pe termen lung sunt negative. Această abordare reduce motivația copilului de a adopta comportamente pozitive și afectează relația cu părintele.

Experta Brené Brown face distincția între vinovăție și rușine: vinovăția se referă la „am făcut ceva rău“, pe când rușinea este „sunt rău“. Mesajul transmis copiilor prin umiliri repetate poate avea consecințe grave asupra psihicului lor.

Impactul este amplificat în era digitală, unde umilința transmisă pe rețelele sociale este văzută de un număr mare de persoane, adâncind sentimentul de rușine.

Cum să repari relația după ce ai făcut copilul de rușine în public

Dacă ai apelat la această metodă, poți repara relația printr-o scuză sinceră. Arată-i copilului că ești om și îți recunoști greșeala. Această atitudine ajută la refacerea legăturii emoționale și la influențarea pozitivă a comportamentului.

Expresii de evitat

„Ești un copil rău“ – Nu explică ce anume trebuie corectat și afectează stima de sine

„Ești exact ca mama/tatăl tău" – Pot accentua conflicte și sentimente negative

„Nu știu de ce mă mai deranjez cu tine“ – Poate fi înlocuit cu nevoia de pauză și timp pentru tine

„M-am săturat să am de-a face cu tine“ – Este mai productiv să spui „sunt obosit“ și să te retragi temporar

Metode constructive pentru schimbarea comportamentului

Cheia este relația pozitivă cu copilul, care să îi întărească stima de sine și să îi ofere spațiu să învețe din greșeli. Când copilul nu te ascultă, poartă o discuție calmă, întrebându-l cum s-a simțit și ce ar putea face diferit data viitoare. Formulează întrebări și fraze pozitive, cum ar fi:

„Aș vrea să-mi spui ce s-a întâmplat.“

„Cum te-ai simțit?“

„Ce ai fi putut face diferit?“

„Ce vei face data viitoare?“

„Cum pot să te ajut?“

Aceste abordări dezvoltă autonomia și responsabilitatea copilului, în loc să-i submineze încrederea prin rușine și umilință. Parentingul empatic și respectuos este fundația unei relații sănătoase și a unei educații eficiente pe termen lung, notează deparinti.ro.