Este dependența de dragoste reală? Când iubirea devine disfuncțională

Elizabeth Gilbert folosea oamenii ca pe niște droguri, un aspect pe care îl subliniază în memoriile sale „All the Way to the River”, lansate în septembrie 2025.

Ea descrie cum s-a îndrăgostit de prietena ei, Rayya Elias. Diagnosticul de cancer terminal al Rayyei a obligat-o pe Gilbert să-și dezvăluie sentimentele, în pofida faptului că era căsătorită la acea vreme. Ea recunoaște că i-a permis lui Elias, o fostă dependentă de droguri tari, să ia droguri tari și alcool în ultimele luni, ca un act de grijă distorsionat.

„Aveam nevoie de Rayya la un nivel care era mai mult decât sănătos”, scrie Gilbert despre dorința de a-și demonstra angajamentul prin acte extreme.

Confruntată cu impulsul ei de a căuta sens prin culmile intensității romantice, Gilbert se consideră „dependentă de sex și iubire”, explorând eticheta prin auto-reflecție și comunități de recuperare în 12 pași, cum ar fi Dependenții de Sex și Dependenții de Iubire Anonimi (SLAA).

Iubirea și dependența de sex se pot suprapune și sunt adesea discutate împreună, dar Gilbert se concentrează mai puțin pe viața ei sexuală și mai mult pe modurile extreme în care urmărește iubirea, acceptarea, validarea și aprobarea, prescurtate în comunitățile de recuperare ca „LAVA”. Unele dintre aceste comunități de recuperare, cum ar fi Dependenții de Iubire Anonimi (LAA), se ocupă în primul rând de dependența de iubire ca de o formă unică de obsesie nesănătoasă.

Iubirea, intimitatea și acceptarea sunt nevoi universale, iar societatea occidentală venerează romantismul, exaltând comportamentele extreme în urmărirea acestuia. Așadar, ne putem întreba: în ce moment devine iubirea disfuncțională?

Ce este dependența de iubire?

Dependența de iubire a fost un subiect de cercetare timp de decenii. Experții încă dezbat dacă termenul „dependență” descrie în mod corect fixarea romantică distructivă sau dacă ar fi mai bine înțeleasă ca o confluență de tulburări de atașament, tipare comportamentale și disfuncții relaționale.

Deși este clar că oamenii pot suferi de tipare relaționale, experții sunt îngrijorați de patologizarea excesivă a experiențelor umane normale. „Aș fi mai tentată să spun «o persoană care se luptă cu limitele» sau «o persoană care se confruntă cu implicarea»”, spune sexologul Erin Davidson. Termenul „dependent de dragoste” poate fi reductiv, rușinos sau folosit ca o abdicare de la responsabilitatea pentru un comportament abuziv.

„Parțial, ceea ce numim dragoste este doar a fi dependent de o altă persoană”, spune dr. Brian Earp, profesor asociat de etică biomedicală, filosofie și psihologie la Universitatea din Singapore. Unii filozofi ai dependenței sunt neliniștiți în a concepe iubirea ca o dependență dăunătoare, argumentând că iubirea este un „bine inerent” și, ca atare, nu ar trebui asociată cu dependența, care are o conotație negativă, spune Earp.

Cu toate acestea, mulți cercetători folosesc conceptul de „dependență de iubire” ca o prescurtare pentru explorarea romantismului maladaptiv.

Potrivit unui sondaj din 2023, dependența de iubire poate fi considerată un tip de dependență comportamentală, o categorie largă de afecțiuni care include dependența de jocuri, cumpărături și mâncare. Datele demografice sunt puține, dar în 2011 cercetătorii în psihologie au estimat că 3% din populația SUA este dependentă de iubire.

Dependența de iubire „se prezintă ca o nevoie permanentă” de relații romantice în care apar „comportamente disfuncționale asociate cu o frică recurentă de abandon”, scriu autorii sondajului din 2023.

Caracteristicile afecțiunii pot include niveluri ridicate de direcționare a majorității gândurilor și sentimentelor către obiectul iubirii; „modificarea dispoziției” sau gestionarea sentimentelor negative prin gândurile la persoana iubită sau prin petrecerea timpului cu aceasta; și „conflict”, o interferență cu activitățile zilnice din cauza concentrării asupra persoanei iubite, conform modelelor de cercetare a dependenței comportamentale.

Autorii notează, de asemenea, că există un „pericol real în manifestarea psihopatologică” a dependenței de dragoste. Aceasta poate indica o tulburare mintală gravă și nu este doar o modalitate hiperbolică de a descrie nefericirea romantică.

Însă, din cauza unui acord insuficient între experți, nici sexul, nici dependența de dragoste nu reprezintă un diagnostic formal, conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM-5). Prin urmare, nu există un consens medical absolut cu privire la cine s-ar putea califica dependent de dragoste sau de sex sau dacă ar trebui să solicite tratament.

Poate dragostea să creeze dependență?

Dragostea, aprobarea și validarea sunt asociate cu neurotransmițători care aduc bunăstare, cum ar fi oxitocina și dopamina. Din acest motiv, cercetătorii fac frecvent paralele între euforia romantismului și euforia drogurilor, precum alcoolul, heroina sau cocaina.

Iubirea este „fenomenologic identică cu starea de euforie”, spune Earp, „o stare alterată de conștiință care este foarte plăcută și palpitantă, oarecum înfricoșătoare, dar foarte, foarte plăcută”. A fi îndrăgostit „se simte cumva mai adevărat sau mai real decât viața obișnuită”, obligându-i pe oameni să ignore, în grade diferite, normele obișnuite, în timp ce urmăresc intensitatea, spune el.

Pragul dependenței este atunci când un comportament, sau un set de comportamente, devine incontrolabil, perturbând capacitatea unei persoane de a trăi o viață rezonabil de echilibrată și împlinită, și provocândusuferință persoanei respective sau celor din jur. În dependența de dragoste, euforia iubirii poate deveni dezadaptativă și poate începe „să stea în calea a ceea ce o persoană își dorește pentru viața sau relațiile sale”, spune Davidson.

Simptomele dependenței de dragoste

Potrivit experților în dependențe, fiecare caz este diferit. Cu toate acestea, dependenții de dragoste pot prezenta trăsături de iubire „imatură”, „să se simtă disperați” atunci când sunt singuri, să continue să urmărească persoana iubită mult timp după ce o relație s-a încheiat sau „să înlocuiască imediat relațiile încheiate”, a scris psihologul Dr. Steve Sussman de la Universitatea din California de Sud, în 2010.

Alte tipare ar putea include așteptarea ca relația potrivită să „repare” viața cuiva sau punerea constantă în pericol a relațiilor existente pentru a simți fiorul începutului.

Pentru Cyn Posner, în vârstă de 50 de ani, o dependentă de dragoste care lucrează și scrie despre recuperare, tiparele de dependență păreau a fi implicate în persoane indisponibile, în pofida faptului că își dorea o relație monogamă stabilă și „incapacitatea de a renunța” la relațiile în care era „tratată greșit emoțional” și înșelată. „Nu puteam fi bine singură”, spune Posner.

Dependenții de dragoste se pot simți „atât de visceral atrași” de o persoană încât nu se pot hotărî să plece, nici măcar în fața răului, spune Earp.

Dependenții de dragoste pot să nu fie conștienți de tiparele lor - poate din cauza normalizării culturale a disfuncției romantice sau pentru că iraționalitatea este o caracteristică a dependenței. Acceptarea faptului că ai o problemă în afara controlului lor este, în comunitățile de recuperare, un prim pas crucial către vindecare.

Dominic McClintock, un profesionist IT militar, în vârstă de 43 de ani, este acum în recuperare și lucrează cu un terapeut. Anterior, acesta a întâlnit o femeie - o clientă sau o colegă, ori străine pe care le-a căutat pe Reddit - și a început să fanteze, să împărtășească prea mult și să flirteze, ascunzându-i de soția sa.

„Nu a fost sexual”, spune McClintock, care folosește și eticheta de „dependent de fantezii”. Acest lucru a făcut ca totul să pară inocent, spune el. Dar puterea nevoii sale l-a făcut în cele din urmă să se oprească: „Nu m-am putut opri.”

Cauzele dependenței de iubire

Ca orice altă dependență, dependența de iubire nu are o singură cauză și probabil apare dintr-o interacțiune complexă de factori genetici, psihologici, sociali și de dezvoltare, spune Earp.

Shena Lashey, o consilieră din Houston, specializată în această problemă de peste un deceniu, urmărește tiparele emoționale compulsive ale clienților până la traumele din copilărie, cum ar fi abuzul, abandonul, dislocarea și neglijarea emoțională.

„Câți dintre noi putem spune că am primit tot ce aveam nevoie emoțional și fizic în copilărie? Probabil nimeni”, spune Courtney D, 27 de ani, o stilistă queer din California, care se identifică drept dependentă de iubire. „Există atât de multă iubire de sine pe care nu o învățăm în societatea occidentală.”

Lashey și Davidson spun că adesea pacienții lor consideră că învățarea despre teoria atașamentului și „codependență” este revelatoare. Aceasta din urmă - implicarea nelimitată, în care o persoană își asumă atât de multă responsabilitate pentru un partener încât își pierde simțul de sine, își sacrifică propria bunăstare și experimentează o stimă de sine scăzută și o calitate a vieții în declin - este o caracteristică a dependenților de dragoste.

„Nu toți codependenții sunt dependenți de dragoste dar toți dependenții de dragoste sunt codependenți”, spune Lashey.

Dependența de dragoste poate apărea concomitent cu alte tulburări, în special afecțiuni asociate cu impulsivitatea și controlul, spune Davidson. De exemplu, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, tulburarea obsesiv-compulsivă, unele manifestări ale autismului, anxietatea și depresia și tulburarea de stres post-traumatic.

Toate acestea se pot intersecta cu tot felul de dependențe datorită trăsăturilor psihologice și neurobiologice subiacente.

Pentru aproximativ 40% dintre dependenții de dragoste afecțiunea se suprapune cu tulburările de consum de substanțe. Posner obișnuia să recidiveze cu alcool și pastile după o despărțire. Încercarea de a se calma singur prin trecerea la o nouă dependență nu este neobișnuită în rândul participanților la programele în 12 pași. Multe dintre persoanele pe care le-a întâlnit în recuperarea pentru dependența de dragoste au participat, de asemenea, la programele Alcoolicii sau Narcoticii Anonimi, „pentru că avem tendința de a avea nevoie de o evadare din realitatea noastră”.

Cum pot dependenții de dragoste să dezvolte o relație mai sănătoasă

Nu există tratamente bazate pe dovezi pentru recuperarea din dependența de dragoste dar terapia oferită de o persoană calificată poate ajuta un pacient să înțeleagă relația sa cu încrederea, dragostea și parteneriatul și să-și construiască stima de sine, spune Lashey. Un terapeut poate ajuta la eliminarea „fanteziei, ruminației și falsității”, astfel încât indivizii să poată clarifica și să urmărească ceea ce își doresc cu adevărat.

Grupurile de recuperare sunt o modalitate accesibilă pentru oameni de a găsi sprijin, comunitate și informații. Nu au existat studii controlate privind rezultatele grupurilor de auto-ajutorare, dar în 2023 cercetătorii care studiau opțiunile de tratament pentru dependența de dragoste au scris că intervențiile de grup pot fi „fundamentale pentru ieșirea din izolare și experimentarea unor forme noi, mai sănătoase și mai funcționale de relaționare”.

„Este foarte fiabil și foarte consecvent”, spune Courtney despre întâlnirile de recuperare. „Se desfășoară în fiecare zi.”

Totuși, cu accentul pus pe spiritualitate și structură rigidă, grupurile de recuperare în 12 pași nu sunt pentru toată lumea. Și pentru că astfel de grupuri pun în contact dependenți de dragoste nevindecați, participanții spun că pot oferi oportunități pentru noi relații romantice neinspirate. Întâlnirile pot ajuta la reducerea acestor complicații pentru participanții heterosexuali.

Modelul de sponsorizare al programului în 12 pași, în care un membru mai experimentat al comunității ghidează un nou membru prin recuperarea sa, a fost util pentru Posner. Sponsorul a ajutat-o ​​să scrie o listă de obiective sau comportamente, inclusiv comunicarea deschisă despre căutarea unui parteneriat stabil, monogam și pe termen lung. De asemenea, ea a creat o listă „de bază” cu comportamente de evitat, inclusiv „fostele hărțuiri pe rețelele de socializare”.

Spre deosebire de recuperarea după consumul de substanțe, abstinența completă nu este scopul programelor pentru dependența de dragoste. Scopul este ca indivizii să cultive relații sănătoase și împlinitoare. Cadrele de lucru variază, dar participanții sunt încurajați să treacă un an fără să se angajeze în comportamentele de bază înainte de a căuta o nouă relație romantică și să își reseteze întâlnirea de sobrietate dacă acestea eșuează.

În „All the Way to the River”, Gilbert scrie despre plictiseala singurătății cauzată de retragerea din dependența de dragoste, descriind cum a durat luni de zile să se reorienteze de la aventurile amoroase pline de adrenalină către satisfacții mai constante și către o credință în iubirea de sine și forța interioară, notează theguardian.com.

Poate că există o oarecare consolare în a ști că iubirea debilitantă și distructivă există de milenii. În secolul I î.Hr., poetul roman Ovidiu a scris „Remedia Amoris”. Recomandările sale sunt atemporale: spațiu și distragere de la obiectul dorinței cuiva și căutarea unei împliniri mai profunde din interior. „Lasă-ți mintea rapidă să cuprindă ceea ce iubești”, scrie el, „și retrage-ți gâtul din zgarda care te doare”.