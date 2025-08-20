Fenomenul „roaching” pe aplicațiile de întâlniri. De ce trebuie să fii atent

Acest comportament ascuns pune sub semnul întrebării sinceritatea și angajamentul partenerilor.
Ce este „roaching”
„Roaching” înseamnă situația în care o persoană se întâlnește în secret cu mai mulți parteneri, în aceeași perioadă, fără să spună.
Termenul face o trimitere metaforică la gândaci („roaches”), care deseori apar în grupuri, iar descoperirea unuia indică prezența mai multora.
„Este ca acea senzație neplăcută pe care o ai când vezi un gândac, și știi că nu e singurul”, explică Susan Trombetti, specialistă în relații.
Spre deosebire de infidelitate, „roaching” nu implică neapărat o încălcare clară a exclusivității relației, ci mai degrabă evitarea angajamentului și ambiguitatea intențiilor.
Este o strategie prin care partenerii își păstrează opțiunile deschise, fără să se angajeze în mod oficial într-o relație, potrivit spynews.ro.
Cum poți să-ți dai seama dacă ești „roached”
Experții notează câteva semne clare:
-absența discuțiilor despre statutul relației,
-dificultatea de a obține claritate,
-anularea frecventă a planurilor în ultimul moment,
-comportament evaziv al partenerului.
Fenomenul reflectă cultura datingului contemporan, dominată de aplicații care facilitează o permanentă alegere și experimentare, dar pentru cei care caută o relație serioasă reprezintă o sursă de frustrare și lipsă de încredere.