Legătura subtilă cu pisicile: Hormonul care ne ajută să reducem stresul

Principala substanță chimică implicată este oxitocina, adesea numită hormonul iubirii. Este aceeași care se produce atunci când o mamă își leagănă bebelușul sau când prietenii se îmbrățișează, cultivând încrederea și afecțiunea. Iar acum studiile arată că oxitocina este importantă și pentru legătura dintre pisică și om.

Oxitocina joacă un rol central în legăturile sociale, încredere și reglarea stresului la multe animale, inclusiv la oameni. Un experiment din 2005 a arătat că oxitocina i-a determinat pe participanți semnificativ mai dispuși să aibă încredere în ceilalți.

Oxitocina are efecte calmante la oameni și animale deoarece suprimă hormonul stresului, cortizolul, și activează sistemul nervos parasimpatic (de odihnă și digestie) pentru a ajuta organismul să se relaxeze.

Oamenii de știință știu de mult timp că interacțiunile prietenoase declanșează eliberarea de oxitocină atât la câini, cât și la proprietarii lor. Până de curând, însă, nu se știau prea multe despre efectul la pisici.

Pisicile sunt mai subtile în a arăta afecțiune. Cu toate acestea, proprietarii lor raportează adesea aceleași sentimente calde de companie și de ameliorare a stresului ca și proprietarii de câini, iar studiile susțin din ce în ce mai mult aceste rapoarte.

Cercetătorii din Japonia, de exemplu, au raportat în 2021 că sesiunile scurte de mângâiere cu pisicile lor au crescut nivelul de oxitocină la mulți proprietari.

În acel studiu, femeile au interacționat cu pisicile lor timp de câteva minute, în timp ce oamenii de știință au măsurat nivelurile hormonale ale stăpânilor. Rezultatele au sugerat că un contact prietenos (mângâierea pisicii, vorbitul pe un ton blând) a fost legat de creșterea nivelului de oxitocină în saliva oamenilor, comparativ cu o perioadă de odihnă liniștită fără pisica lor.

Mulți oameni consideră că mângâierea unei pisici care torce este liniștitoare, iar cercetările indică faptul că nu se datorează doar blănii moi. Actul mângâierii și chiar sunetul torsului pot declanșa eliberarea de oxitocină în creierul nostru.

Un studiu din 2002 a descoperit că această doză de oxitocină provenită din contactul blând cu pisica ajută la scăderea cortizolului,ceea ce poate reduce tensiunea arterială și chiar durerea.

Când se eliberează oxitocina între pisici și oameni?

Cercetările identifică momente specifice care provoacă eliberarea acestui hormon în interacțiunile noastre. Contactul fizic blând pare a fi un factor declanșator principal pentru pisici.

Un studiu din februarie 2025 a constatat că, atunci când proprietarii își mângâiau, îmbrățișau sau legănau relaxat pisicile, nivelul de oxitocină al proprietarilor avea tendința de a crește, la fel și în cazul pisicilor, dacă interacțiunea nu era forțată asupra animalului.

Cercetătorii au monitorizat nivelul de oxitocină la pisici pe parcursul a 15 minute de joacă și îmbrățișare acasă cu stăpânul lor. Pisicile care au inițiat contact, cum ar fi statul în poală sau atingerea, au prezentat o creștere a nivelului de oxitocină. Cu cât petreceau mai mult timp aproape de oamenii lor, cu atât creșterea era mai mare.

Dar felinele mai puțin drăgălașe? Același studiu a observat tipare diferite la pisicile cu stiluri de atașament mai anxioase sau mai distante. Pisicile evitante (cele care păstrau distanța) nu au prezentat nicio modificare semnificativă a nivelului de oxitocină, în timp ce pisicile care erau anxioase (care își căutau constant stăpânu, dar erau ușor copleșite de manipulare) aveau un nivel ridicat de oxitocină de la început.

S-a constatat că nivelul de oxitocină al pisicilor evitante și anxioase scade după o îmbrățișare forțată. Când interacțiunile respectă confortul pisicii, oxitocina circulă – dar când o pisică se simte forțată, hormonul legăturii este evaziv.

Poate că oamenii ar putea învăța ceva de la prietenii lor felini despre gestionarea stilurilor de atașament. Cheia pentru a te lega de o pisică este să înțelegi cum comunică.

Spre deosebire de câini, pisicile nu se bazează pe contactul vizual prelungit pentru a se atașa. În schimb, folosesc semnale mai subtile. Cel mai cunoscut este clipitul lent. Este un zâmbet felin, care semnalează siguranță și încredere.

Toarsul joacă, de asemenea, un rol înatașarea de oameni. Mormăitul de joasă frecvență al torsului unei pisici a fost legat nu numai de vindecarea pisicilor în sine, ci și de efectele calmante la oameni. Ascultarea torsului poate reduce ritmul cardiac și tensiunea arterială; oxitocina mediază aceste beneficii.

Torsul unei pisici, întărit de toate acele mici impulsuri de oxitocină din interacțiunile zilnice, poate servi ca un tampon împotriva anxietății și depresiei – în unele cazuri oferind un confort egal cu sprijinul social uman.

Sunt pisicile mai puțin iubitoare decât câinii?

Este adevărat că studiile constată, în general, răspunsuri mai puternice la oxitocină în interacțiunile dintre câini și oameni. Într-un experiment din 2016, oamenii de știință au măsurat oxitocina la animalele de companie și la proprietari înainte și după 10 minute de joacă. Câinii au prezentat o creștere medie de 57% a nivelului de oxitocină după timpul de joacă, în timp ce pisicile au prezentat o creștere de aproximativ 12%.

La oameni, nivelurile de oxitocină cresc în timpul interacțiunilor sociale semnificative. Studiile arată că un contact cu o persoană iubită produce răspunsuri mai puternice la oxitocină decât contactul cu străinii. Așadar, un salut fericit al unui câine este similar cu acea bucurie de a-ți vedea copilul sau partenerul.

Câinii, fiind animale de haită domesticite pentru companie umană constantă, sunt aproape programați să caute contact vizual, mângâiere și aprobare din partea noastră - un comportament care stimulează eliberarea de oxitocină în ambele părți.

Pisicile, însă, au evoluat din vânători mai solitari, care nu aveau nevoie de gesturi sociale evidente pentru a supraviețui. Așadar, este posibil să nu manifeste un comportament alimentat de oxitocină la fel de ușor sau constant. În schimb, pisicile își pot rezerva comportamentul de eliberare a oxitocinei pentru momentele în care se simt cu adevărat în siguranță.

Încrederea unei pisici nu este automată; trebuie câștigată. Dar, odată acordată, este întărită de aceeași substanță chimică care leagă părinții, partenerii și prietenii umani, potrivit sciencealert.com.

Așadar, data viitoare când pisica ta clipește încet de pe canapea sau se urcă în brațele tale pentru o îmbrățișare, să știi că se întâmplă și ceva invizibil: oxitocina crește în ambele creiere, adâncind încrederea și calmând stresul vieții de zi cu zi. Pisicile, în felul lor, au accesat biologia antică a iubirii.

