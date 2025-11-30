Aceasta este luna în care explodează infidelitatea! Aventurile extraconjugale cresc cu peste 300%

Surprinzător sau nu, cercetările indică faptul că există o lună în care riscul de infidelitate crește semnificativ. Anumiți factori — stres, presiune emoțională, așteptări nerealiste sau nevoia de evadare — creează un teren propice pentru alegeri impulsive.

Luna în care infidelitatea explodează este ianuarie, în special a doua luni de după Crăciun.

Conform datelor colectate de Gleeden, „primul site de întâlniri extraconjugale creat de femei”, cea mai mare creștere a înscrierilor și activității are loc în a doua zi de luni după Sărbători.

În 2017, această zi a fost 9 ianuarie, iar platforma a raportat atunci o creștere cu peste 320% a noilor conturi, cel mai aglomerat moment din întregul an.

Potrivit companiei, întreaga lună ianuarie se remarcă printr-o intensificare a comportamentelor infidele.

De ce înșală oamenii mai mult în ianuarie?

Cercetătorii și analiștii comportamentali oferă câteva explicații:

✔ 1. Dorința de „libertate” după presiunea sărbătorilor

În cadrul unui sondaj realizat pe aproximativ 13.000 de utilizatori, 52% au declarat că impulsul de a înșela apare din nevoia de a-și recăpăta independența după perioada festivă, plină de obligații familiale.

✔ 2. Rutina revine brusc după luna decembrie

Trecerea de la atmosfera caldă a sărbătorilor la ritmul obișnuit de muncă poate crea frustrare și gol emoțional.

✔ 3. Nevoia de noutate și adrenalină

Solene Paillet, director de comunicare al platformei, explică astfel fenomenul:

„Oamenii caută un strop de emoție și evadare din rutina zilnică. Perioadele lungi dedicate exclusiv familiei pot deveni apăsătoare. Nevoia de distracție și de reconectare cu propria persoană este reală.”

În esență, nu este vorba despre răutate sau lipsa iubirii, ci despre dorința unor persoane de a scăpa temporar din rutina sufocantă.

Ce pot face cuplurile pentru a preveni infidelitatea în această perioadă?

Deși informațiile pot părea tulburătoare, ele oferă o oportunitate reală pentru cupluri de a acționa preventiv:

Comunicare sinceră

Discuțiile deschise despre nevoi, frustrări și așteptări pot reduce distanța emoțională.

Reaprinderea intimității

Schimbarea rutinei, introducerea unor activități noi în cuplu sau explorarea unor forme de conectare emoțională și fizică poate revitaliza relația.

Timp de calitate

O mini-vacanță, o activitate planificată împreună sau pur și simplu mai mult timp dedicat relației poate face diferența.

Viziune comună

Cercetările arată că partenerii care privesc provocările ca pe oportunități de creștere — și nu ca pe amenințări — reușesc să își consolideze relația în timp.

Deși luna ianuarie vine cu un risc crescut de infidelitate, informațiile oferite de studii nu ar trebui să genereze teamă sau suspiciune. Ele reprezintă, mai degrabă, un semnal util pentru a oferi relației mai multă atenție și grijă în momentele vulnerabile, scrie yourtango.com.

În loc să privim această perioadă ca pe un pericol, o putem transforma într-o oportunitate de reconectare, creștere și înțelegere reciprocă.