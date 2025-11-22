Mincinoșii NU descoperă mai repede când alții ascund adevărul

Concluziile cercetării arată că mincinoșii pricepuți din comunitate sunt mai buni la detectarea minciunilor, dar această legătură nu există la cei din închisoare.

Cercetătorii au folosit o sarcină interactivă numită DeceIT. Participanții au jucat pe rând rolul de „emițători” și „receptori”. „Emițătorii” au tras cărți care le-au indicat să spună adevărul sau să mintă. Au vorbit 20 de secunde pentru a convinge grupul, scrie psypost.

În comunitate, datele au susținut existența unei abilități generale de înșelăciune. Cei care mint bine detectează mai bine și minciunile altora. Abilitățile utilizate pentru a minți și pentru a detecta minciunile sunt legate între ele.

În închisoare nu a existat această corelație. A fi mincinos priceput nu înseamnă a fi și un detectiv de minciuni priceput. Deținuții aveau o precizie mai scăzută în detectarea minciunilor.

Scorurile mai mari la factorul întunecat au fost asociate cu o precizie mai scăzută. Deținuții cu scoruri mari la manipulare și agresivitate erau mai puțin exacți. Alexitimia, dificultatea de a identifica propriile emoții, a apărut ca un factor semnificativ.

Ambele grupuri au manifestat o „tendință spre adevăr”. Participanții erau mai înclinați să judece o afirmație ca fiind adevărată. Această tendință poate facilita cooperarea de bază și reduce încărcătura cognitivă.

Purtarea măștilor nu a afectat acuratețea detectării minciunilor. Deținuții mai tineri au avut performanțe ușor mai bune la detectarea minciunilor.