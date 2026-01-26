Ești copil unic sau mezin? Ordinea nașterii îți poate prezice vârsta la care vei avea copii

Ordinea nașterii și momentul în care devii părinte. Ce spune teoria Birth Order despre vârsta la care vei avea copii

Ordinea în care ne-am născut în familie nu influențează doar personalitatea, ci și marile decizii ale vieții. Potrivit teoriei Birth Order, formulată de psihologul Alfred Adler, poziția pe care o ocupăm între frați poate spune multe inclusiv despre momentul în care vom decide să devenim părinți.

Ce este teoria Birth Order

Teoria ordinii nașterii (Birth Order) a fost dezvoltată de Alfred Adler și pornește de la ideea că mediul familial și rolul pe care copilul îl ocupă între frați influențează profund dezvoltarea personalității. Astfel, primul născut, copilul unic, copilul mijlociu sau cel mai mic din familie dezvoltă trăsături diferite, care se reflectă ulterior în relații, carieră și viața de familie.

Ordinea nașterii ne poate influența felul în care iubim, cât de responsabili suntem și cât de pregătiți ne simțim pentru a întemeia o familie. Iată ce spune această teorie despre vârsta la care fiecare tip de copil este cel mai probabil să aibă copii.

Copilul unic

Vârsta la care devine părinte: 24–29 de ani

Crescând fără frați, copilul unic primește toată atenția părinților și petrece mult timp în compania adulților. Acest lucru îl face să se maturizeze mai repede și să își dorească independența de la vârste fragede.

Copiii unici sunt încrezători, siguri pe deciziile lor și știu exact ce își doresc de la viață. Dorința de a ajunge rapid la maturitate, combinată cu independența emoțională, îi determină să se așeze la casa lor mai devreme. Mulți copii unici își găsesc partenerul devreme și își doresc o familie numeroasă, tocmai pentru că nu au avut frați. De aceea, tind să devină părinți între 24 și 29 de ani.

Primul născut

Vârsta la care devine părinte: 30–35 de ani

Primii născuți sunt liderii familiei. Obișnuiți să aibă grijă de frații mai mici, ei dezvoltă un puternic simț al responsabilității și dorința de a face totul „ca la carte”.

Pentru că au fost nevoiți să se maturizeze devreme, primii născuți simt nevoia să își ofere o perioadă mai lungă de libertate înainte de a avea copii. Perfecționiști și orientați spre stabilitate, ei preferă să aibă o carieră solidă și o viață bine organizată înainte de a întemeia o familie. De regulă, devin părinți între 30 și 35 de ani.

Al doilea copil

Vârsta la care devine părinte: 27–32 de ani

Al doilea născut seamănă adesea cu primul, dar beneficiază de mai multă libertate și mai puțină presiune din partea părinților. Acești copii sunt independenți, competitivi și mereu în căutarea validării.

Energia lor competitivă îi face să își dorească realizări rapide, inclusiv pe plan personal. Dorința de a ieși din umbra fratelui mai mare și de a demonstra că pot reuși îi împinge să se așeze la casa lor mai devreme. Mulți copii născuți pe locul doi aleg să devină părinți între 27 și 32 de ani.

Copilul mijlociu

Vârsta la care devine părinte: 34–39 de ani

Copilul mijlociu este adesea considerat „copilul invizibil”, prins între responsabilitatea primului născut și atenția acordată celui mai mic. Din această poziție, copiii mijlocii devin extrem de adaptabili, empatici și buni mediatori.

În același timp, ei poartă adesea frustrări emoționale și sentimente de neglijare. Tocmai de aceea, înainte de a întemeia o familie, simt nevoia să se vindece emoțional și să se descopere pe sine. Profunzi și introspectivi, copiii mijlocii aleg să devină părinți mai târziu, de obicei între 34 și 39 de ani.

Cel mai mic copil (mezinul familiei)

Vârsta la care devine părinte: 32–37 de ani

Mezinul familiei crește cu multă afecțiune și mai puține responsabilități. Deși își dorește adesea să țină pasul cu frații mai mari, lipsa presiunii îl face să se bucure mai mult de libertate.

Cel mai mic copil este carismatic, sociabil și îndrăgostit de viață. Totuși, îi ia mai mult timp să își descopere direcția și să își asume responsabilități majore. De aceea, preferă o viață fără constrângeri până în jurul vârstei de 30 de ani. În cele din urmă, dorința de iubire și conexiune îl determină să întemeieze o familie între 32 și 37 de ani, potrivit Collective World.