Semnificația gladiolelor: Ce înseamnă fiecare culoare și când să le oferi?

În Roma antică, luptele publice erau purtate de criminali și sclavi care purtau florile în jurul gâtului, în timp ce intrau în luptă, pentru a se proteja în timpul bătăliilor, ceea ce a dus la denumirea de gladiatori.

Denumirea derivă din termenul gladius, care înseamnă „sabie mică”. Cu toate acestea, gladiola nu este legată doar de bătălii sângeroase. Simbolizează și alte lucruri, în funcție de eveniment și culoare.

Gladiola a devenit foarte populară în Statele Unite la începutul secolului al XX-lea, ducând la crearea Societății Americane de Gladiole din Boston, în 1910. La cea mai mare capacitate a sa, grupul avea 75 de membri care încurajau cultivarea acestor flori frumoase. Există peste 250 de varietăți de gladiole.

Semnificația gladiolelor

Floriografia, limbajul florilor, înseamnă oferirea florilor pentru a transmite sentimente și emoții. Deși a fost o tehnică utilizată pe scară largă pentru curtarea și exprimarea compasiunii după moartea unei persoane dragi în secolul al XIX-lea, arta floriografiei a cunoscut o renaștere a popularității în ultimii ani deoarece oamenii au folosit florile pentru a face declarații personale, ducând la cercetări asupra simbolismului diferitelor flori.

Gladiola, cu florile sale mari și prezența impunătoare, reprezintă puterea și integritatea, reflectând tulpinile lor robuste și florile impresionante. Gladiolele sunt o alegere excelentă pentru multe ocazii, fiind un cadou minunat de sărbători, comemorări, felicitări sau condoleanțe adresate prietenilor și familiei. Fiecare culoare are semnificația sa, așa încât combinarea diferitelor nuanțe poate crea un aranjament care transmite mai mult de un sentiment. Alternativ, trimiterea unui buchet într-o singură culoare poate fi un gest atent pentru o ocazie specială.

Gladiolă roșie

Pentru o declarație de dragoste importantă, gladiola roșie este cea mai bună alegere. Nuanța strălucitoare, combinată cu planta care face o declarație, proclamă adorația celui care dăruiește pentru destinatar. Gladiola roșie este, de asemenea, semnificativă ca simbol al forței și curajului, fiind un adaos potrivit la un buchet pentru cineva aflat în spital sau care se confruntă cu alte provocări ale vieții.

Gladiolă roz

Deși este totuși o declarație de dragoste, o gladiolă roz este mai degrabă o alegere afectuoasă decât una pasională, potrivită pentru un prieten sau o persoană iubită atunci când vrei să le spui cât de mult înseamnă pentru tine. Gladiola roz simbolizează, de asemenea, instinctele materne și bunătatea, fiind un cadou minunat pentru o proaspătă mămică.

Gladiolă galbenă sau portocalie

Felicită un cuplu proaspăt logodit sau sărbătorește nașterea unui bebeluș trimițând flori vesele de gladiole galbene sau portocalii, care simbolizează fericirea și pozitivitatea. Gladiolele galbene sunt perfecte pentru a fi oferite unui coleg, deoarece reprezintă camaraderie.

Gladiolă mov

În cultura chineză, gladiolele mov sunt adesea oferite ca semn de noroc și urări de bogăție și prosperitate, în special pentru o nouă afacere. Gladiolele mov sunt, de asemenea, considerate un simbol al respectului, deoarece sunt asociate cu regalitatea. Oferă gladiole mov cuiva căruia dorești să-i transmiți un sentiment de onoare, cum ar fi un supraveghetor de la locul de muncă sau o rudă mai în vârstă.

Gladiolă albă

Pentru o ocazie religioasă, gladiolele albe sunt alegerea ideală. Soiurile albe sunt potrivite în special pentru slujbele de pomenire sau înmormântări, deoarece sunt simbolice ale spiritului divin. Gladiolele albe sunt, de asemenea, simbolice ale păcii, ceea ce le face un cadou atent pentru cineva aflat în doliu sau care trece printr-o perioadă dificilă. Gladiola albă este, de asemenea, culoarea inocenței, așa că adaugă-o la un buchet care întâmpină un nou bebeluș în familie.

Floare aniversară

O aniversare de patruzece ani este o etapă importantă, așa că merită o floare substanțială pentru a onora ocazia. Gladiola, care simbolizează perseverența și rezistența, este o reprezentare perfectă a muncii asidue și a angajamentului necesare pentru a face o căsnicie să dureze 40 de ani. Un buchet multicolor de gladiole ar fi un frumos semn de recunoaștere pentru un cuplu care sărbătorește patru decenii împreună.

Fie că plantați și cultivați gladiole în grădină sau le cumpărați proaspete tăiate de la o piață de produse agricole sau de la o florărie pentru a le pune într-o vază acasă, acestea vor adăuga o culoare îndrăzneață și de lungă durată mediului înconjurător, potrivit paradehomeandgarden.com.