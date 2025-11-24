Studiu Harvard: Sarcasmul, superputerea secretă a minților creative

Oamenii de știință de la Harvard au descoperit că persoanele sarcastice pot avea de fapt un avantaj cognitiv, strâns legat de creativitate și gândirea abstractă. Departe de a fi pur și simplu un instrument de batjocură, sarcasmul necesită un proces mental sofisticat care exersează atât creierul vorbitorului, cât și al ascultătorului în moduri unice.

Definiția sarcasmului

O formă de umor marcată de batjocură cu ironie, uneori transmisă cu accent vocal excesiv. A spune ceva opus de ceea ce vrei să transmiți subliniază cât de incredibil sau improbabil sună dacă este luat literal, ilustrând astfel natura evidentă a intenției de a exprima ceva.

Unii oameni consideră că sarcasmul este cea mai joasă formă de umor sau ostilitate deghizată în umor.

Studiu despre sarcasm

Cercetătorii de la Harvard afirmă însă că cei mai creativi oameni au un obicei ciudat de sarcastic: sunt sarcastici!

Studiul sugerează că procesul necesar pentru a iniția și a transmite un comentariu sarcastic poate îmbunătăți creativitatea și funcționarea cognitivă atât a comentatorului, cât și a destinatarului.

Analiza, intitulată „Cea mai înaltă formă de inteligență: Sarcasmul sporește creativitatea atât pentru cei care îl exprimă, cât și pentru cei care îl primesc”, a fost publicat de Harvard Business School, Columbia Business School și INSEAD, și a cuprins patru experimente diferite.

Participanții au fost împărțiți în grupuri: exprimarea sarcasmului, recepționarea sarcasmului, exprimarea sincerității și un grup de control care nu a fost nici sarcastic, nici sincer. Apoi apoi au fost trecuți prin rotație în conversații simulate.

Efectele neașteptate ale sarcasmului

După fiecare conversație, participanții au fost rugați să îndeplinească sarcini de creativitate fără legătură. Cei care au avut sarcini creative după discuții sarcastice s-au descurcat constant mai bine decât cei care au încercat să realizeze sarcinile după discuții sincere sau controlate.

„Acest lucru sugerează că sarcasmul are potențialul de a cataliza creativitatea la toată lumea”, a declarat Adam Galinsky, de la Columbia, într-un interviu pentru The Gazette. „Acestea fiind spuse, deși nu este obiectivul cercetării noastre, este posibil ca persoanele creative în mod natural să fie, de asemenea, mai predispuse să folosească sarcasmul, făcându-l un rezultat, în loc de o cauză, în această relație.”

A spune un lucru dar a vrea în mod deliberat să spui opusul necesită inteligență și, de asemenea, este nevoie de istețime pentru a putea vedea umorul atunci când cineva este sarcastic cu tine.

La ce trebuie să fii atent când ești sarcastic

„Deși majoritatea cercetărilor anterioare par să sugereze că sarcasmul este dăunător comunicării eficiente deoarece este perceput ca fiind disprețuitor, am descoperit că, spre deosebire de sarcasmul dintre persoanele care nu au încredere una în cealaltă, sarcasmul dintre indivizii care împărtășesc o relație de încredere nu generează mai mult dispreț”, precizează Galinsky.

Dacă ești sarcastic trebuie doar să te asiguri că persoana cu care vorbești este pe aceeași lungime de undă cu tine. Cu siguranță va lua ceea ce spui personal. Sarcasmul este un stil de comunicare care poate fi perceput greșit și devine plictisitor dacă persoana sarcastică are mereu o aitudine negativă.

În loc să privim sarcasmul ca fiind pur negativ sau să-l respingem ca fiind „cea mai joasă formă de umor”, îl putem recunoaște pentru ceea ce studiile arată că este - un exercițiu mental sofisticat ce ne pune la treabă mușchii creativi. Cercetările de la Columbia Business School au demonstrat că atât transmiterea, cât și recepționarea sarcasmului activează procesele de gândire abstractă din creier. Acestea, la rândul lor, stimulează abilitățile creative de rezolvare a problemelor.

Atunci când este exprimat cu grijă și cu intenții bune, sarcasmul poate fi un instrument pentru crearea de legături, rezolvarea problemelor și vederea lumii din perspective noi. Așadar, dacă ești sarcastic din fire, nu trebuie să te simți presat să suprimi complet această parte a personalității tale, notează yourtango.com.