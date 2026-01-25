Superstiții bizare despre dragoste: Oamenii fac asta ca să-și găsească iubirea

La un moment dat, în adolescență, aproape toți am agitat o bilă Magic 8, am suflat în păpădii sau am rupt petale de margaretă sperând că ne vor aduce mai aproape de marea iubire. Am făcut toate acestea pentru că iubirea este una dintre cele mai dorite experiențe umane. Și, sincer, cum să nu fie?

Este extraordinar să întâlnești pe cineva care te „citește” din priviri, cu care te conectezi emoțional și fizic și care îți dă fluturi în stomac de fiecare dată când îl vezi. Iubirea înseamnă siguranță, vulnerabilitate și sprijin — în bine și în rău.

Pentru că dragostea este atât de specială, mulți dintre noi o caută, o așteaptă și o doresc ani la rând. Iar cei care nu au trăit încă această legătură profundă pot ajunge să se simtă singuri, excluși sau frustrați. Deși iubirea își găsește, la timpul ei, drumul spre noi, nu toată lumea are răbdare. Așa apar superstițiile și micile ritualuri „magice”, care promit să grăbească întâlnirea cu sufletul pereche, scrie yourtango.com.

Desigur, unele dintre ele sunt… cel puțin bizare. Iată 11 superstiții ciudate pe care oamenii le folosesc pentru a manifesta iubirea:

1. Căutarea iubirii în funcție de fazele Lunii

Se spune că a șaptea zi după Lună Plină este momentul ideal pentru dragoste la prima vedere. De secole, fazele Lunii au fost asociate cu romantismul — din festivalurile romane până la tradițiile medievale. Deși nu există dovezi științifice, credința persistă în astrologia modernă.

2. Dorințe puse pe o geană căzută

Dacă îți cade o geană, pune-o pe dosul palmei, pune-ți o dorință și sufl-o peste umăr. Dacă dispare, dorința se va împlini. Originea e neclară, dar superstiția e extrem de populară.

3. Citirea horoscopului pentru a afla destinul amoros

Peste jumătate dintre oameni citesc horoscopul și cred în mesajele lui. Psihologii spun că funcționează efectul Barnum: descrieri vagi care par extrem de personale, dar se potrivesc oricui.

4. Tortul de nuntă sub pernă

O tradiție englezească din secolul al XVII-lea spune că dacă dormi cu tort de nuntă sub pernă, îl vei visa pe viitorul soț. În realitate, șansele sunt mai mari să visezi… firimituri și spălat lenjerii.

5. Trimiterea mesajelor în lanț despre dragoste

Unii oameni trimit toate mesajele care „amenință” cu ghinion în iubire, doar ca să fie siguri. Deși nu există dovezi, frica de „blestem” este mai puternică decât rațiunea.

6. Aruncarea unei monede într-o fântână

Cea mai faimoasă este Fântâna Trevi, unde se aruncă anual sute de mii de euro. O monedă promite întoarcerea la Roma, două aduc iubire, iar trei — căsătorie. Romantic? Da. Garantat? Nu.

7. Dorințe puse la ora 11:11

Deși nimeni nu știe exact de ce, ora 11:11 este considerată „magică”. Mulți își pun dorințe atunci, inclusiv pentru iubire. Dacă îți pui alarmă zilnic pentru asta… poate e timpul pentru o pauză.

8. Răsucirea codiței de măr

Un joc vechi: răsucești codița mărului spunând nume de potențiali parteneri. Numele rostit când codița se rupe ar fi alesul inimii. Se pare că merele sunt fructe… foarte romantice.

9. Ruperea osului dorințelor (wishbone)

Conform tradiției, două femei rup osul dorințelor de la pieptul de pui, iar cea cu bucata mai scurtă se va căsători prima. „Cel scurt se mărită, cel lung mai așteaptă” — spune superstiția.

10. Vizita la un medium sau clarvăzător

„Te vei căsători în trei ani cu un bărbat bogat și atent.” Sună bine, dar multe „previziuni” spun exact ce vrei să auzi. De aceea, e bine să iei aceste promisiuni cu rezerve.

11. Sărutul de la miezul nopții, de Revelion

Folclorul englez și german spune că prima persoană sărutată la miezul nopții dă tonul relațiilor din anul următor. Azi, majoritatea tratează acest obicei ca pe o tradiție amuzantă, nu ca pe o regulă a destinului.