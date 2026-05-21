Rezultate Loto, 21 mai 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, Noroc, 5/40, Super Noroc și Noroc Plus

Mii de români și-au încercat din nou norocul, în timp ce premiile puse în joc au ajuns la valori impresionante.

Numerele câștigătoare la Loto, joi, 21 mai 2026

Loto 6/49

18, 45, 17, 21, 42, 27

Joker

45, 2, 15, 7, 20 + 13

Noroc

4, 0, 5, 5, 0, 0, 1

Noroc Plus

3, 2, 1, 7, 0, 7

Loto 5/40

9, 38, 28, 20, 39, 19

Super Noroc

7, 5, 7, 3, 8, 8

Report de milioane de euro la principalele categorii

La tragerea Loto 6/49, categoria I, reportul a depășit 24,78 milioane de lei, echivalentul a peste 4,75 milioane de euro, unul dintre cele mai mari premii puse în joc în această perioadă.

Și la jocul Noroc s-a înregistrat un report spectaculos, de peste 6,69 milioane de lei, adică aproximativ 1,28 milioane de euro.

La Joker, premiul de categoria I a trecut de 1,83 milioane de lei, în timp ce la categoria a II-a reportul a depășit 184.200 de lei.

Noroc Plus a avut un report de peste 118.400 de lei la categoria I, iar la Super Noroc premiul cumulat a trecut de 215.200 de lei.

În ceea ce privește Loto 5/40, categoria I a pus în joc peste 475.300 de lei.

Mii de câștiguri acordate la extragerile anterioare

Potrivit reprezentanților Loteria Română, la extragerile de duminică, 17 mai 2026, au fost acordate peste 30.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,62 milioane de lei.

Printre cele mai importante premii s-a numărat un câștig de 93.222,50 lei la categoria a II-a a jocului Loto 5/40. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Valea lui Mihai, județul Bihor.

De asemenea, la jocul Noroc, categoria a III-a, doi jucători din județul Satu Mare au câștigat câte 52.155,72 lei fiecare.