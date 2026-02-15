Rezultate Loto 6/49, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare de duminică

Numerele câștigătoare duminică, 15 februarie 2026:
Loto 6/49: 1, 23, 33, 48, 2, 35
Noroc: 5, 3, 8, 6, 5, 3, 5
Joker: 26, 43, 5, 18, 7 +18
Noroc Plus: 5, 0, 5, 5, 8, 3
Loto 5/40: 3, 9, 14, 15, 24, 33
Super Noroc: 8, 0, 2, 6, 0, 5
La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 4,73 milioane de lei (929.100 de euro).
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, acesta depăşeşte 456.100 de lei (89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de 605.300 de lei (118.800 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, este consemnat un report de 682.200 de lei (133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de 42.900 de lei.
La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de 39.600 de lei.