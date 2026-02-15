x close
Rezultate Loto 6/49, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare de duminică

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   18:54
Sursa foto: la tragerile loto de joi s-au acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de 25,07 milioane de lei.

Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).

Numerele câștigătoare duminică, 15 februarie 2026: 

Loto 6/49: 1, 23, 33, 48, 2, 35

Noroc: 5, 3, 8, 6, 5, 3, 5

Joker: 26, 43, 5, 18, 7 +18

Noroc Plus: 5, 0, 5, 5, 8, 3

Loto 5/40: 3, 9, 14, 15, 24, 33

Super Noroc: 8, 0, 2, 6, 0, 5

 

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 4,73 milioane de lei (929.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, acesta depăşeşte 456.100 de lei (89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de 605.300 de lei (118.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este consemnat un report de 682.200 de lei (133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de 42.900 de lei.

La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de 39.600 de lei.
 

