Jurnalul.ro › Timp liber › Rezultate Loto 6/49, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare de duminică Rezultate Loto 6/49, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare de duminică

Rezultate Loto 6/49, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare de duminică

Sursa foto: la tragerile loto de joi s-au acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de 25,07 milioane de lei.

Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).