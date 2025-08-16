Ritualul simplu care te ajută să atragi abudența financiară în viața ta

Atragerea abundenței începe cu o intenție clară. Manifestarea banilor poate fi realizată prin vrăji sau ritualuri simple.

O lumânare verde și scorțișoară

Verdele reprezintă energia legată de abundență, bani, prosperitate și creștere materială. Este conectat la fertilitate, natură și dezvoltare, permițându-ți să plantezi intenționat semințe pentru expansiune.

Când îți sculptezi intențiile într-o lumânare verde, îți exprimi clar dorințele către Univers, făcându-le tangibile, vizibile și credibile. Prin ungerea suplimentară a lumânării cu ulei și scorțișoară, care sunt asociate cu bogăția, luxul și recompensele practice, adaugi căldură și viteză rezultatelor tale.

Scorțișoara acționează rapid și produce o schimbare miraculoasă. Această combinație simplă, dar eficientă, aduce rapid rezultate reale.

Materiale de care ai nevoie

-1 lumânare verde (orice dimensiune, dar este preferată cea de tip stâlp sau de tip con)

-O cantitate mică de ulei (de măsline, de floarea soarelui sau ulei de masaj)

-Scorțișoară măcinată

-Un instrument de sculptat (ac, scobitoare sau cuțit mic)

-Chibrituri sau brichetă

Pasul 1

Stabilește suma de bani pe care dorești să o manifești. Trebuie să plătești chirie? Notează suma respectivă. Ești interesat de o mașină? Estimează costul cât mai exact posibil.

Este important să fii specific în ceea ce privește suma pe care intenționezi să o atragi. Deși ai putea alege o sumă generoasă, cum ar fi un milion de dolari, cu cât suma dorită este mai realistă și mai conectată la ceva din viața ta, cu atât mai bine, deoarece credința joacă un rol cheie în călătoria ta de manifestare.

Pasul 2

Sculptează suma de bani dorită în lumânarea verde.

Folosind o scobitoare, un pix sau alt instrument de sculptat, scrie numărul în lumânarea verde. Poți folosi și simboluri dacă te ajută să te simți conectat, cum ar fi semnele dolarului ori euro sau inițialele tale.

Pasul 3

Unge lumânarea verde.

Rulează lumânarea într-un strat subțire de ulei, începând de sus și deplasându-te în jos, spre bază, pentru a atrage energia abundentă spre tine.

Pasul 4

Rulează lumânarea prin scorțișoară.

Rulează sau presără scorțișoară măcinată peste tot pe lumânarea verde până când este ușor acoperită cu această plantă magică, reprezentativă pentru abundență, creștere materială și binecuvântări senzuale.

Pasul 5

Aprinde lumânarea.

În timp ce aprinzi lumânarea, vizualizează cum te vei simți, cum vei acționa sau ce vei spune atunci când vei primi suma de bani dorită. Fii cât mai specific posibil, până când te simți conectat emoțional la această realitate care vine. Dacă nu o poți lăsa să se ardă deodată, stinge-o (nu sufla pentru a perturba energia) și reaprinde-o mai târziu, repetând vizualizarea. Altfel, las-o să se ardă complet în ritmul ei propriu.


