Românii și superstițiile: Ce NU ai voie să pui pe masa de Revelion

Românii respectă cu strictețe anumite obiceiuri culinare în noaptea dintre ani, convinși că ceea ce se află pe masă la miezul nopții influențează norocul, sănătatea și prosperitatea din anul ce urmează.

Peștele – simbolul norocului și al abundenței

Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că este bine să mănânci pește de Revelion. Tradiția are rădăcini vechi și se bazează pe ideea că, așa cum peștele alunecă ușor prin apă, tot așa vor trece oamenii peste greutățile vieții în anul care vine. În plus, solzii peștelui sunt asociați cu monedele, motiv pentru care consumul acestuia ar aduce belșug financiar.

În unele zone ale țării, se păstrează chiar și câțiva solzi în portofel, ca talisman al prosperității.

Porcul – semn al belșugului și al sporului în casă

Carnea de porc este considerată un aliment norocos de Revelion. Se spune că porcul „râmă înainte”, simbolizând progresul, reușita și înaintarea în viață. De aceea, preparatele din porc sunt nelipsite de pe masa festivă, fiind asociate cu câștigurile materiale și stabilitatea financiară.

Ce NU este bine să mănânci de Revelion

Tradiția populară avertizează asupra anumitor alimente care ar trebui evitate:

Carnea de pasăre – se spune că norocul poate „zbura” din casă dacă este consumată în noaptea de Revelion.

Crabul, racii sau homarii – aceștia se deplasează înapoi, simbolizând regresul și stagnarea.

Mâncărurile sărace sau simple – sunt considerate semn de lipsuri în anul ce urmează.

Fructele rotunde – simbol al perfecțiunii și continuității

Strugurii, merele și portocalele sunt considerate aducătoare de noroc. Una dintre cele mai răspândite superstiții spune că este bine să mănânci 12 boabe de struguri la miezul nopții, câte una pentru fiecare lună a anului, punându-ți dorințe în gând. Dacă reușești să le mănânci pe toate înainte ca ceasul să termine bătăile, anul va fi unul norocos.

Pâinea și grâul – belșug și stabilitate

Pâinea nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion. Ea simbolizează hrana, stabilitatea și continuitatea vieții. În unele zone, se spune că este bine să existe pe masă produse din grâu, pentru a asigura recolte bogate și un trai îndestulat.

Dulciurile – un an „dulce”

Prăjiturile, cozonacul și alte deserturi sunt asociate cu bucuria și armonia. Superstiția spune că, dacă mănânci dulce în noaptea dintre ani, vei avea parte de un an plin de momente frumoase și relații armonioase.

Băutura și paharele pline

Se spune că la miezul nopții este bine să ai paharul plin, pentru a nu duce lipsă de nimic în anul care vine. În unele tradiții, primul pahar băut după miezul nopții ar trebui să fie de vin sau șampanie, simboluri ale bucuriei și sărbătorii.

Masa bogată – semn de prosperitate

O altă superstiție importantă este ca masa de Revelion să fie bogată și aranjată frumos. Se crede că, așa cum este masa în noaptea dintre ani, așa va fi și anul: plin sau lipsit. De aceea, românii pun accent pe diversitate și abundență.

Gesturi legate de masă care aduc noroc

Nu este bine să strângi masa înainte de miezul nopții.

Firimiturile nu se aruncă imediat, pentru a nu „arunca” norocul.

Este recomandat să mănânci din toate bucatele, pentru a avea parte de belșug în toate aspectele vieții.

Tradiție, credință și speranță

Chiar dacă pentru unii aceste obiceiuri țin mai mult de folclor decât de credință, ele rămân profund înrădăcinate în cultura românească. Masa de Revelion devine astfel mai mult decât un moment culinar – este o declarație de speranță, dorință de prosperitate și încredere într-un nou început.