Încercare ratată a Executivului de a sparge greva medicilor: a aprobat mai puține posturi decât ar fi nevoie

Surse din sistemul medical spun că ar fi nevoie de circa 30.000 de angajați în toate unitățile sanitare din România. Marți seara, Guvernul a modificat memorandumul pentru deblocarea posturilor din sănătate, scăzând numărul de posturi, apoi a aprobat noua formă a acestuia. Ilie Bolojan nu s-a oprit aici, pentru că a declarat, după ședința de Guvern, că protestul medicilor „se bazează pe minciuni şi dezinformare”, iar veniturile personalului medical nu vor scădea. Blocul Național Sindical și Federația Solidaritatea Sanitară au venit imediat cu mesaje de susținere pentru personalul aflat în grevă, confirmând faptul că veniturile vor fi diminuate, dacă se aplică noul proiect de lege a salarizării. Greva a fost anunțată inițial pentru 400 de unități sanitare, dar au fost proteste în aproape 500 și situația se agravează.

Federaţia sindicală SANITAS a declanşat, marți, greva generală, împotriva noii legi a salarizării, iar Guvernul Bolojan nu a reușit să negocieze cu sindicatele, ba mai mult, a agravat situația de conflict, aprobând, printr-un memorandum modificat în ultima clipă, deblocarea unui număr mult mai mic de posturi decât ar fi nevoie, dintre care cele mai multe sunt la Oradea.

Ilie Bolojan a explicat, marți seara, de ce executivul pe care îl conduce a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi în unitățile sanitare, precizând că aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate, față de primul memorandum, spre spitalele din reședințele de județ, din centrele universitare și cele care oferă servicii de înaltă calitate. Ministerul Sănătății a anunțat că au fost deblocate prin acest memorandum 2.593 de posturi pentru asistenţi medicali, 2.567 de posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.), 1.433,75 de posturi pentru medici și 257 de posturi pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi fizicieni, deși propusese inițial deblocarea a peste 7.800 de posturi vacante din sistem - 7.360 pentru spitale și 445,5 pentru Serviciile de Ambulanţă Judeţene.

Reprezentanții ambelor federații sindicale din sănătate au avut discuții cu Ministerul Sănătății, dar nu s-a ajuns la consens, astfel încât greva continuă, fiind anunțată pe perioadă nelimitată, până când „Guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială”, conform Federației SANITAS.

Sprijin sindical de la colegi

După încercarea ratată a Guvernului Bolojan de a aplana conflictul, greviștilor de la SANITAS li s-au alăturat, prin mesaje de susținere ferme, BNS și Solidaritatea Sanitară care au confirmat faptul că din toate calculele reiese o scădere a veniturilor personalului medical, dacă actuala formă a proiectului de lege se va aplica, astfel contrazicându-l pe premierul Ilie Bolojan, care pretinde că toate aceste calcule reprezintă „dezinformare”.

„Federația Solidaritatea Sanitară din România (FSSR) își exprimă solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care protestează și respectă dreptul colegilor de a-și desfășura acțiunea sindicală. Dreptul la grevă este un drept fundamental. FSSR nu comentează opțiunea de acțiune sindicală a unei alte organizații reprezentative și nu se va situa niciodată de partea celor care contestă legitimitatea nemulțumirii angajaților din sănătate. Riscul diminuării unor venituri, plata insuficientă a continuității, reducerea continuă a drepturilor aferente condițiilor de muncă și nevoia unui dialog social real sunt probleme pe care FSSR le-a documentat și le-a susținut consecvent. Cauza este comună: niciun angajat din sănătate nu trebuie să piardă venit, iar riscul profesional și continuitatea serviciilor medicale trebuie plătite corect. Metodele diferă momentan, completându-se reciproc până în momentul în care ar putea coincide”, a comunicat și federația Solidaritatea Sanitară, care își menține o poziție conciliantă, dar fără a susține în vreun fel actualul guvern și deciziile acestuia – așa cum s-a interpretat mesajul.

Jocul sindical de-a „polițistul bun și polițistul rău”

Aşa cum procedează de obicei, federaţia Solidaritatea Sanitară abordează problema din perspectiva negocierilor, într-un fel de joc de-a „polițistul bun versus polițistul rău, astfel încât să lase o cale de dialog cu Executivul. Deși acest joc s-a interpretat ca o susținere a Guvernului Bolojan sau a proiectului de lege, mesajul sindical clarifică situația, precizând că este nevoie de un guvern cu puteri depline și de o modificare a textului de lege, pentru a nu se ajunge la diminuări salariale.

Ceea ce a transmis Solidaritatea Sanitară este doar faptul că este deschisă la negocieri. „FSSR va continua negocierea pe texte, calcule și mecanisme aplicabile și își va decide propriile forme de acțiune prin organele sale statutare. Prezența la masa negocierilor nu înseamnă acordul cu proiectul, ci înseamnă refuzul de a lăsa textul legii să fie scris în absența angajaților. Solicităm ca greva să nu fie folosită drept pretext pentru amânarea discuției de fond și, în aceeași măsură, ca participarea FSSR la consultări să nu fie prezentată drept acceptare a proiectului de către sectorul sanitar. Precizăm că deciziile organelor colective de conducere ale FSSR includ posibilitatea de sprijinire a grevei, dacă negocierile eșuează, fiind încălcate liniile roșii comunicate public”, a mai transmis FSSR, subliniind, în mesajul pentru Executiv, că responsabilitatea pentru evitarea prelungirii crizei revine în primul rând autorităților și partidelor care pot crea un interlocutor cu putere reală de decizie.

Pentru toate acestea, FSSR solicită Președintelui României să învestească un guvern cu mandat deplin, astfel încât negocierile să nu se facă „la nesfârșit într-un un vid de decizie”. „Solicitarea numirii unui Guvern nu este o preferință politică a FSSR, ci condiția minimă pentru ca orice negociere să producă efecte. Reducerea gradului de incertitudine este, în acest moment, prima măsură de protecție atât a angajaților din sănătate, cât și a pacienților”, mai spun sindicaliștii, subliniind că „afirmația publică potrivit căreia niciun venit din sănătate nu va scădea trebuie transformată într-o obligație legală verificabilă”, deoarece analizele FSSR și discuțiile din 28 iulie arată că există în continuare riscuri de pierdere pentru angajații care lucrează în zile nelucrătoare, în ture, în gărzi ori în condiții deosebit de periculoase, iar „o declarație nu poate compensa lipsa unei formule de protecție”.

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