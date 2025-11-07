x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Sfinții Mihail și Gavril, 8 noiembrie 2025. Superstiții și obiceiuri străvechi

Sfinții Mihail și Gavril, 8 noiembrie 2025. Superstiții și obiceiuri străvechi

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   19:00
Sfinții Mihail și Gavril, 8 noiembrie 2025. Superstiții și obiceiuri străvechi

Credincoșii ortodocși îi sărbăoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril pe 8 noiembrie. Soborul acestor sfinți marchează începutul lunii noiembrie și precede cu o săptămână Postul Crăciunului.

Tradiții și superstiții

Oobiceiurile străvechi sunt legate de rugăciune, odihnă și pomenirea celor dragi.

Gospodinele pregătesc turte pe care le împart oilor. Totodaă, femeile oferă de mâncare, în amintirea celor trecuți în neființă. Credincoșii duc coșuri cu fructe la biserică, unde preoții oficiază slujbe de binecuvântare a recoltelor și hranei.

În aceasă zi nu se lucrerază în gospodărie ori pe câmp penru a ține ghinionul de  parte de casă și familie. 

Totodată, vremea din 8 noiembrie prevestește cum va fi iarna. Soarele anunță luni groase, iar dacă plouă va fi o perioadă blândă. 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt considerați ocrotitorii oamenilor. asociați în credința populară cu puterea de a apăra sufletele și a alunga răul. În unele zone se aprind lumânări în această zi pentru a fi călăuziți în viața de apoi.

Alte sărbători ortodoxe, în noiembrie

Pe lângă Soborul Sfinților Arhangheli, creștinii mai sărbătoresc în această perioadă și Intrarea Maicii Domnului în biserică (21 noiembrie) și Sfântul Andrei (30 noiembrie), ambele fiind sărbători fixe în calendarul ortodox, potrvit spynews.ro.

Aceste tradiții și superstiții păstrează vie legătura spirituală și culturală cu cele sfinte și contribuie la menținerea unității comunității creștine.​

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sfintii mihai si gavril
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri