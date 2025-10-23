Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: Reguli de acces pentru pelerini și programul oficial

Program liturgic

Duminică, 26 octombrie 2025, între orele 7:30 și 10:00, un sobor format din trei ierarhi și clerici din București va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Națională.

Pictura va fi sfințită între 10:30 și 12:30 de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și alți 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Reguli de acces pentru pelerini

Accesul în catedrală și în piațeta din jurul acesteia va începe de la ora 7:00, fiind destinat celor 2.500 de invitați oficiali și celor peste 8.000 de credincioși veniți în grupuri organizate din eparhii.

Intrarea se va face prin trei puncte de acces: intrarea principală de lângă Paraclisul Catedralei și două intrări din Strada Izvor.

Ceilalți credincioși pot asista la slujbă din zonele adiacente, precum Piața Arsenalului, Strada Izvor și Calea 13 Septembrie, unde traficul auto va fi restricționat temporar, iar ecrane mari vor reda evenimentul.

Comisarul-șef de Poliție Bogdan Gebauer a anunțat că traficul va fi restricționat de sâmbătă noapte până duminică, ora 22:00, iar poliția va asigura ordinea și fluența în trafic. De asemenea, peste 800 de jandarmi vor fi prezenți pentru organizarea și dirijarea oamenilor.

Accesul individual în altar după sfințire

Pelerinii care doresc să treacă prin altar și să se închine vor avea acces începând cu ora 20:00, duminică, 26 octombrie, până vineri, 31 octombrie inclusiv. În acest interval, Catedrala Națională va rămâne deschisă non-stop pentru credincioși.

Închinarea și trecerea prin altar a celor peste 10.000 de invitați va dura până seara, iar credincioșii vor putea sta la rând pentru a trece prin altar începând de duminică, 26 octombrie, ora 20:00, și până vineri, 31 octombrie.

Catedrala Națională va fi deschisă zi și noapte, notează dcnews.ro.