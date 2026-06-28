Ce înseamnă simbolul peștelui de pe mașini? Misterul autocolantului pe care îl vezi zilnic în trafic

Tot mai mulți șoferi au pe mașină un autocolant discret, în formă de pește. Simbolul are o semnificație religioasă veche de secole și nu este ales întâmplător.

Simbolul poate fi văzut de obicei pe partea din spate a mașinilor: conturul unui pește, format din două linii curbe ale căror capete se întâlnesc într-o parte. Este cunoscut drept peștele Ichthys, un simbol creștin, scrie Ziarul Românesc.

Autocolantul este disponibil în mai multe culori și poate fi găsit la numeroși furnizori online. Editura creștină Kawohl explică faptul că forma simplificată a peștelui rezultă din intersecția a două linii curbe.

Șoferii care folosesc acest autocolant transmit, de regulă, un mesaj simplu: sunt creștini și își urmează credința. Simbolul are o funcție similară crucii, dar este afișat la vedere, pe exteriorul mașinii.

De unde vine simbolul peștelui

Originea simbolului este legată de o poveste biblică. Pescarul Simon Petru l-ar fi întâlnit pe Iisus și, după o noapte fără rezultate la pescuit, ar fi prins o cantitate neobișnuit de mare de pești în prezența acestuia. Episodul este descris drept un moment în care Iisus l-ar fi convins pe Petru să îl urmeze.

Creștinii botezați sunt numiți, simbolic, și „peștișori”, conform sursei catholisch.de.

Ce înseamnă, de fapt, acronimul grecesc

Termenul grecesc pentru pește, ICHTHYS, este în realitate un acronim. Fiecare literă corespunde unui cuvânt din limba greacă: Iesous (Isus), Christós (Hristos), Theoû (Dumnezeu), Hyiós (fiul) și Sōtér (mântuitor).

Combinate, literele formează expresia „Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor”. Simbolul a fost folosit de creștini încă din primele secole, ca semn de recunoaștere între credincioși.

În anii 1970, peștele Ichthys a redevenit popular ca autocolant pentru mașini, fiind adoptat de tineri creștini drept un simbol simplu și autentic al credinței. Astăzi rămâne unul dintre cele mai răspândite semne creștine din trafic.

(sursa: Mediafax)