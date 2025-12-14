Slăbește inteligent cu dieta Cerin, cea mai căutată în 2025: ce trebuie să știi despre IG și controlul glicemiei

Spre deosebire de dietele clasice care promit minuni prin reducerea drastică a caloriilor, această metodă – concepută de medicul cardiolog dr. Gheorghe Cerin – mizează pe echilibrul metabolismului și pe menținerea unei greutăți normale fără senzația de foame, scriie dcnews.ro.

În centrul conceptual al dietei se află indicele glicemic (IG), nu numărul de calorii. Dr. Cerin explică faptul că modul în care zahărul ajunge în sânge și felul în care organismul secretă insulină contează mai mult decât cantitatea totală de mâncare.

Ce este dieta Cerin și cum funcționează

Potrivit dr. Gheorghe Cerin, menținerea greutății depinde în primul rând de controlul glicemiei. Alimentele cu indice glicemic ridicat provoacă „vârfuri” de insulină, hormon care favorizează acumularea de grăsime și stimulează senzația de foame.

În dieta Cerin se recomandă:

mese regulate, 2–3 pe zi, fără gustări între ele;

consum ridicat de alimente cu IG scăzut (semințe, nuci, legume, proteine naturale);

evitarea făinoaselor, produselor ultraprocesate și a dulciurilor;

o alimentație flexibilă, fără restricții extreme, dar bazată pe principii metabolice corecte.

Scopul este evitarea fluctuațiilor glicemice, ceea ce reduce apetitul exagerat și stabilizează metabolismul. Dieta promite sațietate îndelungată, lipsa senzației de foame și pierderea treptată, naturală, a kilogramelor în exces.

„Micul dejun de rege” – fundamentul dietei Cerin

Una dintre cele mai populare recomandări ale medicului este celebrul „mic dejun de rege”, un ritual nutritiv menit să ofere energie pentru multe ore și să prevină foamea de la prânz.

Cum se pregătește micul dejun Cerin:

Se consumă 0,5 litri de lichid cald – apă cu lămâie sau ceai amar, pentru a „curăța” mucoasa digestivă. Urmează un amestec din semințe și nuci, precum: in, susan, floarea-soarelui, dovleac, cânepă decorticată, negrilică (Nigella sativa);

nuci pecan, braziliene, macadamia sau românești;

migdale, fistic, alune, muguri de pin;

cacao crudă, polen sau o linguriță de miere. Semințele trebuie măcinate fin și hidratate peste noapte în iaurt, kefir, lapte vegetal, ceai sau apă. Porția recomandată este de aproximativ 100 g, o cantitate suficientă pentru sațietate prelungită. Se consumă un fruct de maximum 100 g, pentru a asigura doza necesară de glucoză pentru creier.

„Nu vă puteți îngrășa cu nuci și semințe!”, explică dr. Cerin, deoarece au indice glicemic extrem de mic (IG ≈ 10).

De ce nu se recomandă făinoasele la micul dejun

Alimente precum pâinea albă, covrigii sau cerealele expandate au IG ridicat. Ele provoacă eliberări bruște de insulină și, implicit, foame la scurt timp după masă.

Dieta Cerin pune accent pe un adevăr esențial al nutriției moderne:

număratul caloriilor este inutil dacă nu controlăm indicele glicemic.

De ce este atât de important indicele glicemic

IG măsoară viteza cu care glucoza pătrunde în sânge după consumul unui aliment.

Zahărul alb are IG 100

Pâinea și pastele pot ajunge la IG 70–75

Fructele au IG mediu (≈40)

Semințele și nucile au IG foarte mic (≈10)

Un IG mare duce la secreție masivă de insulină, hormonul responsabil de acumularea grăsimii.

Dr. Cerin subliniază că persoanele cu surplus ponderal ar trebui să cunoască această scară la fel ca pe lista de cumpărături:

„Dacă știi IG-ul alimentelor din farfurie, nu mai ai nevoie să numeri calorii.”

Cine este dr. Gheorghe Cerin – medicul din spatele celei mai populare diete din România

Dr. Gheorghe Cerin este medic primar cardiolog, membru al Societății Europene de Cardiologie, cu o carieră internațională impresionantă.

Date importante despre cariera sa:

absolvent al UMF Carol Davila București (1980) și al Facultății de Medicină din Milano (1995);

doctor în medicină „Cum Laude” (2000);

peste 30 de ani de experiență în cardiologie și cardiochirurgie în Italia și România;

voluntar în misiuni medicale în Irak, Moldova, Georgia;

distins cu Medalia de Aur a Academiei Oamenilor de Știință (2007);

decorat cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler (2018);

peste 400 de lucrări științifice publicate;

președinte al Asociației Medicilor Români din Italia (AMRoI).

Dr. Cerin este cunoscut pentru abordarea sa integrată, care combină cardiologia cu nutriția și sănătatea metabolică.

Dieta Cerin – o metodă modernă de a slăbi fără foame

Popularitatea dietei se explică simplu:

✔ nu presupune înfometare;

✔ oferă energie stabilă pe tot parcursul zilei;

✔ ajută la slăbit prin optimizarea metabolismului;

✔ are argumente științifice solide;

✔ este ușor de ținut pe termen lung.

Cei care au urmat dieta spun că se simt mai ușori, mai energici și mai echilibrați, exact datorită faptului că IG rămâne stabil și organismul nu mai intră în „panică metabolică”.