București, capitala mondială a pisicilor de rasă! FIFe World Winner Show 2025 aduce peste 700 de feline din 36 de țări la Romexpo

Bucureștiul s-a transformat în acest weekend în epicentrul eleganței și rafinamentului feline. Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show a debutat pe 25 octombrie la Romexpo, adunând peste 700 de pisici de elită din 36 de țări și 38 de rase, într-un spectacol unic dedicat pasionaților de animale.

Două zile de competiție, rafinament și grație felină

Romexpo – Pavilionul Central găzduiește în acest weekend cel mai mare eveniment felin al anului, unde frumusețea, eleganța și perfecțiunea se împletesc într-un adevărat festival dedicat iubitorilor de pisici. Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show reunește crescători de top și exemplare spectaculoase din întreaga lume.

Timp de două zile, un juriu internațional format din 24 de arbitri acreditați de Fédération Internationale Féline (FIFe) evaluează fiecare pisică după criterii stricte de proporții, expresie, condiție fizică și temperament. Fiecare detaliu contează în cursa pentru titlul de Campion Mondial Felin.

Rase rare și premiere mondiale în România

Ediția din 2025 aduce o serie de premiere absolute pentru România, cu apariția unor rase exotice, prezentate pentru prima dată publicului autohton:

Egyptian Mau , una dintre cele mai vechi pisici domestice din lume, cu o blană natural pătată inconfundabilă;

Selkirk Rex , o rasă cu blană buclată și aspect adorabil de ursuleț de pluș;

American Curl, faimoasă pentru urechile sale curbate grațios spre spate.

Aceste rase rare fascinează atât publicul, cât și specialiștii, oferind o experiență educativă și vizuală unică pentru toți vizitatorii.

Eveniment cu suflet: adopții și sprijin pentru pisicile fără stăpân

Pe lângă competiția internațională, FIFe World Winner Show 2025 promovează și valori umane – empatia și responsabilitatea față de animale. În cadrul expoziției, sunt amenajate zone dedicate ONG-urilor și standuri de adopție, unde pisicile fără stăpân își pot găsi o nouă familie.

