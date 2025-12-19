Uzina ARO se redeschide: De la faliment la un vehicul militar cu tehnologie de ultimă generație

Inițiativa aparține Asociației Române pentru Cercetări Strategice Avansate (ARCAS), în parteneriat cu Uzina Mecanică București,și are în vedere două variante: civilă și militară.

Cum va arăta noul ARO

"Se execută acest proiect în parteneriat cu Uzina Mecanică Bucureşti, cea care va integra şasiul cu caroseriile diverse pe care le-am prevăzut", afirmă Dan Hazaparu, coordonator al proiectului e-Aro, pentru observatornews.ro.

Prototipul, cu cinci exemplare pentru teste, ar putea fi gata în primul an.

"Primul prototip, într-un an de zile. Primul prototip înseamnă cinci exemplare care intră, probabil, în teste. Va fi cea mai performantă maşină a momentului, din lume. Integrăm cele mai avansate tehnologii", explică acesta.

ARO, o mașină de teren fiabilă

Vehiculul off-road a apărut în 1974 pentru armată și ulterior a început să fie vândut și civililor. Atingea 116 km/h cu 77 CP și costa 70.000 de lei, echivalentul a 40.000 de euro astăzi. Fără pretenții de confort, ARO impresiona prin fiabilitate.

"Este o maşină foarte bună. Mă scoate din toate încurcăturile, adică pot să merg şi pe teren accidentat, fără probleme. Ce nu-i place ei, nu-i place... în aglomeraţie. Să stea bară la bară, nu! Se încinge foarte tare atunci", spune un proprietar de ARO

Uzina ARO a fost închsă în anii 2000. Povestea declinului său a inspirat filmul "Despre oameni și melci" al lui Tudor Giurgiu. Acțiunea se desfășoară în 1992, când muncitorii luptau pentru locurile lor de muncă.

Proiectul așteaptă acum finanțare de la statul român pentru a reporni uzina de la Câmpulung Muscel.