Moartea misterioasă a unui prinț saudit de 29 de ani găsit într-un hotel, lămurită de legiști după ancheta din Londra

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud a fost găsit inconștient în baia camerei sale de hotel, în noiembrie 2025, iar decesul a fost confirmat după analiza toxicologică și autopsie. Potrivit concluziilor prezentate la anchetă, organismul său conținea alcool, niveluri de GHB considerate potențial letale, urme de canabis și medicamente împotriva anxietății, inclusiv Xanax.

Medicii legiști au stabilit că tânărul a suferit un stop cardiac provocat de combinația acestor substanțe. Raportul a arătat și că nu existau boli acute sau cronice care să fi contribuit la moartea sa.

Anchetatorii britanici au precizat că nu există dovezi care să indice o sinucidere și nici implicarea unei alte persoane în acest caz. Pe baza probelor administrate, verdictul oficial a fost de deces accidental, cauzat de ingerarea mai multor droguri și alcool.

Cazul a atras atenția publicului prin natura sa rar întâlnită și prin circumstanțele în care a avut loc, într-un hotel de lux dintr-una dintre cele mai cunoscute zone ale Londrei. Ancheta a fost închisă după pronunțarea verdictului, iar autoritățile au transmis condoleanțe familiei regale saudite.

Mediafax