Ricky Martin concertează la Bucureşti pe 16 decembrie

Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului - de la "Livin' la Vida Loca" şi "She Bangs" până la "Maria" şi "The Cup of Life".



Producţia scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generaţie, proiecţii vizuale imersive, o trupă live şi şapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experienţă intensă, plină de ritm şi culoare, precizează sursa citată.



"Mai mult decât un simplu concert, Ricky Martin Live 2025 este o celebrare a unei cariere impresionante şi o dovadă că Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai spectaculoşi şi iubiţi artişti ai scenei muzicale internaţionale", se arată în comunicat.



Biletele sunt disponibile la rickymartin.Emagic.ro, tickets.Emagic.ro şi iaBilet, cu locuri în picioare, la categoriile Standing Diamond, Standing Golden şi Standing General Access.



Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului şi include respectarea tuturor restricţiilor şi ale posibilelor condiţii suplimentare impuse de autorităţile locale înainte de eveniment şi în timpul desfăşurării evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilete li se recomandă consultarea site-ului oficial şi a platformelor de social media Emagic, înainte de participarea la concert. AGERPRES