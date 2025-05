S-a încheiat Festivalul Antante 2025 de la Buzău, un eveniment cultural menit să dezvolte comunitatea locală

Magie urbană, artiști internaționali și comunitate locală la Antante 2025

Ediția din acest an a oferit un caleidoscop artistic impresionant, cu trupe internaționale care au adus la Buzău show-uri originale, premiate în întreaga lume. Zero en Conducta (Spania), familia Montes Morales (Brazilia & Spania), Domenyk La Terra (Australia/Italia), Puppae Co (Spania), Ray Circus (Israel) și Moi Jordana Circ (Spania) au susținut spectacole memorabile de circ, magie, mimă, marionete, jonglerie, momente de percuție și acrobație, cucerind publicul de toate vârstele.

Susținerea artiștilor locali, o prioritate pentru Antante

Festivalul Antante rămâne o platformă de afirmare pentru tinerii creatori locali. Școala de dans „Vibe Dance Studio” și „Corul Happy Kids” au adus pe scenă energia și entuziasmul unei generații noi de artiști, demonstrând că Buzăul are un potențial creativ valoros. Momentele lor au fost primite cu emoție și aplauze, atât de către prieteni și familie, cât și de publicul larg, care i-a descoperit cu bucurie.

Rolul culturii în comunitate – o conversație necesară

Un moment aparte al festivalului a fost conferința „Cultura în comunitate: Arta care ne apropie”, organizată duminică, 25 mai, la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Într-un dialog deschis și necesar despre rolul culturii în dezvoltarea comunităților, au fost prezenți: prof. univ. dr. Dumitru Borțun (SNSPA), Dan Bartha (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Constantin Toma (primarul orașului Buzău) și Ștefan Craiu (directorul Antante). Discuțiile au evidențiat importanța colaborării între instituții, artiști și cetățeni pentru a construi orașe mai vii și mai implicate. „Ne dorim ca Antante să fie eveniment cultural de marcă și de calitate, care să devină un punct de referință pentru orașul Buzău. Festivalul va continua să se dezvolte din punctul de vedere al ofertei culturale, atrăgând atât artiști internaționali de renume, cât și sponsori, și turiști. El are capacitatea de a contribui activ la încurajarea turismului local, care, la momentul actual, este extrem de puțin valorificat. (..) Atunci când selectezi artiști internaționali e foarte important să te duci în spațiile lor și să le vezi creațiile, să participi la alte festivaluri de profil, să îți promovezi propriul festival. De acum încolo, Antante va avea vizibilitate în cadrul festivalurilor de stradă din Europa.”, a declarat în cadrul conferinței Ștefan Craiu.

Sub ploaie, dar împreună

Vremea capricioasă nu a diminuat spiritul festivalier. Dimpotrivă, ploaia a devenit un personaj în sine, integrat cu naturalețe în ritmul evenimentelor. Organizatorii, artiștii și publicul au demonstrat flexibilitate, creativitate și solidaritate – transformând provocarea meteorologică într-o lecție despre reziliență și bucurie împărtășită.