Test: Ce rasă de câini ți se potrivește cu adevărat?

Acest test te ajută să îți dai seama ce tip de câine ți se potrivește, în funcție de stilul de viață, energie, timp liber și așteptări.

Notează-ți răspunsurile și vezi rezultatul la final.

1. Cum arată o zi obișnuită pentru tine?

A. Sunt activ(ă), îmi place sportul, ies mult afară

B. Am un program echilibrat, dar nu foarte dinamic

C. Sunt mai degrabă sedentar(ă), prefer liniștea

D. Programul meu e haotic, uneori sunt foarte ocupat(ă)

2. Cât timp poți dedica zilnic câinelui?

A. Peste 2 ore (plimbări, joacă, dresaj)

B. 1–2 ore

C. 30–60 de minute

D. Sub 30 de minute

3. Unde locuiești?

A. Casă cu curte mare

B. Casă cu curte mică

C. Apartament

D. Apartament mic, fără mult spațiu

4. Ce te-ar deranja cel mai mult?

A. Un câine care stă prea mult locului

B. Un câine care distruge lucruri

C. Un câine care latră mult

D. Un câine prea independent, care nu ascultă

5. Ce rol vrei să aibă câinele în viața ta?

A. Partener de activități și mișcare

B. Membru al familiei, echilibrat

C. Companie liniștită

D. Pază și protecție

6. Cât de multă experiență ai cu câinii?

A. Multă – am crescut mai mulți

B. Medie – am mai avut un câine

C. Puțină – primul câine

D. Deloc

Rezultatele testului

Majoritatea A – Câini activi / de lucru / vânătoare

Pentru persoane foarte active, sportive, care petrec mult timp afară

Rase care ți se potrivesc:

Border Collie – extrem de inteligent, are nevoie zilnică de activitate mentală

Ciobănesc belgian Malinois – energie foarte mare, potrivit pentru dresaj și sport canin

Pointer – alergător excelent, are nevoie de spațiu

Setter englez – prietenos, dar foarte activ

Brac german – muncitor, rezistent, instinct de vânătoare puternic

Ce trebuie să știi:

NU sunt câini de canapea

fără activitate → devin distructivi

ideali pentru alergători, drumeți, oameni cu timp și disciplină

NU sunt recomandați pentru apartament mic sau stăpâni sedentari.

Majoritatea B – Câini de familie echilibrați

Pentru familii, persoane cu program stabil

Rase care ți se potrivesc:

Labrador Retriever – sociabil, ușor de educat, excelent cu copiii

Golden Retriever – afectuos, calm, foarte adaptabil

Boxer – jucăuș, protector, energic moderat

Cocker Spaniel – sensibil, atașat, ideal pentru familie

Collie – inteligent, echilibrat, blând

Ce trebuie să știi:

au nevoie de prezența oamenilor

pot dezvolta anxietate de separare

nu suportă izolarea prelungită

Sunt printre cele mai bune rase pentru începători.

Majoritatea C – Câini de companie, energie redusă

Pentru viața la apartament, persoane mai liniștite

Rase care ți se potrivesc:

Bichon Frisé – vesel, adaptabil, ușor de gestionat

Shih Tzu – calm, foarte atașat

Maltese – afectuos, mic, ideal pentru apartament

Pug (Mops) – prietenos, leneș moderat

Bulldog francez – liniștit, adaptat spațiilor mici

Ce trebuie să știi:

nu au nevoie de efort intens

cer atenție și afecțiune

pot deveni dependenți emoțional

NU sunt „plușuri”. Au nevoie de reguli și plimbări zilnice.

Majoritatea D – Câini de pază sau independenți

Pentru persoane ferme, cu experiență, care vor control și responsabilitate

Rase care ți se potrivesc:

Ciobănesc german – protector, inteligent, versatil

Rottweiler – loial, calm, dar puternic

Cane Corso – territorial, echilibrat dacă e crescut corect

Doberman – vigilent, atașat de familie

Akita Inu – independent, demn, rezervat

Ce trebuie să știi:

socializarea este esențială

NU sunt câini „pentru oricine”

necesită reguli clare și consecvență

Nu sunt potriviți pentru stăpâni indeciși sau fără experiență.

Bonus: dacă ai ales des „independent”

Rase independente (atenție mare!):

Husky Siberian – frumos, dar extrem de dificil

Shiba Inu – inteligent, dar încăpățânat

Alaskan Malamute – puternic, greu de controlat

Acești câini NU sunt pentru obediență clasică.

Sunt pentru oameni care acceptă că nu controlează tot.