Test de personalitate: Cât de puternică este intuiția ta?

Pentru unii este extrem de clară, pentru alții apare doar în anumite momente.

Fă acest test scurt și află cât de mult te bazezi, de fapt, pe intuiția ta.

Răspunde spontan și notează litera aleasă (A, B, C sau D). La final, verifică rezultatul.

1️⃣ Când trebuie să iei o decizie rapidă, tu…

A. Analizezi logic toate variantele

B. Asculți ce „simți” pe moment

C. Ceri sfatul cuiva de încredere

D. Amâni până când lucrurile devin mai clare

2️⃣ Ai avut vreodată senzația că „știi” ceva fără dovezi clare?

A. Foarte rar

B. Da, și de multe ori s-a confirmat

C. Uneori, dar nu am încredere în asta

D. Aproape niciodată

3️⃣ În relațiile cu oamenii, tu…

A. Ai nevoie de timp ca să-i înțelegi

B. Îți dai seama rapid ce fel de persoane sunt

C. Te bazezi pe ce spun alții despre ei

D. Preferi să nu judeci deloc

4️⃣ Când ceva nu îți inspiră încredere, dar „pe hârtie” pare în regulă…

A. Aleg varianta logică

B. Evit situația, chiar dacă nu știu de ce

C. Oscilez mult

D. Ignor sentimentul și merg înainte

5️⃣ Cum reacționezi la vise sau semne „ciudate”?

A. Le consider simple coincidențe

B. Le analizez, pentru că simt că au un mesaj

C. Mă gândesc la ele, dar nu prea mult

D. Le uit imediat

Rezultate

Majoritatea A – Intuiție slab activată

Te bazezi în principal pe rațiune și logică, iar intuiția ta este adesea ignorată. Nu înseamnă că nu o ai, ci doar că nu îi dai suficient spațiu.

Sfat: încearcă să îți asculți mai des reacțiile instinctive, mai ales în relații.

Majoritatea C – Intuiție în formare

Ai momente de intuiție, dar nu ai încredere deplină în ele. Mintea rațională câștigă adesea lupta.

Sfat: observă de câte ori „senzațiile” tale s-au dovedit corecte.

Majoritatea B – Intuiție puternică

Intuiția ta este bine dezvoltată și funcționează ca un ghid interior. Simți oamenii, situațiile și pericolele înainte să apară dovezi clare.

Punct forte: conexiunea cu tine însuți

Atenție: nu ignora complet logica

Majoritatea D – Intuiție blocată sau nefolosită

Ai tendința să îți închizi instinctele și să te deconectezi de semnalele interioare.

Sfat: liniștea, introspecția și pauzele de la agitația zilnică te pot ajuta să o reactivezi.

Important: Intuiția nu este un dar „fix”. Se dezvoltă prin atenție, liniște și încredere în sine.