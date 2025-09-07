Testul simplu de 10 secunde care îți arată cât vei trăi

Un test simplu de 10 secunde, în care trebuie să te ții în echilibru pe un singur picior, ar putea prezice cât de mult vei trăi, potrivit cercetărilor.

De ce contează acest test

Odată cu înaintarea în vârstă, oamenii pierd între 1-2% masă musculară anual, începând cu vârsta de 30 de ani.

La 80 de ani, o persoană are doar jumătate din masa musculară pe care o avea în jurul vârstei de 40.

Scăderea masei musculare crește riscul de căderi, principala cauză de accidente grave la adulții peste 65 de ani.

Cum se face testul de echilibru în 10 secunde

Stai drept, cu brațele pe lângă corp. Ridică un picior – fie în spate, fie la nivelul șoldului. Încearcă să te menții în echilibru timp de 10 secunde.

Recomandare: fă testul lângă un suport (balustradă, perete) pentru siguranță.

Dacă nu reușești să te menții, poate fi un semn de slăbiciune musculară și risc crescut de accidentări.

Ce spun studiile

Un studiu publicat în British Journal of Sports Medicine (2023) a analizat peste 1.700 de persoane cu vârste între 50 și 70 de ani.

Cei care nu au reușit testul au avut un risc cu 84% mai mare de deces în următorii 7 ani.

Doar 5% dintre cei între 51-55 de ani au eșuat testul.

Dar la vârstnici de peste 70 de ani, mai mult de jumătate nu au reușit să mențină echilibrul.

Cum să-ți îmbunătățești echilibrul și longevitatea

Specialiștii recomandă:

Ridicări pe vârfuri (calf raises) – întărirea gleznelor și gambelor.

Exerciții pe un picior – ridicarea și coborârea alternativă a unui picior.

Genuflexiuni pe un picior – pentru forță și stabilitate.

Lateral thigh lifts – ridicarea piciorului lateral pentru întărirea coapselor.

Incapacitatea de a trece testul de 10 secunde nu înseamnă un verdict imediat, dar poate fi un semnal de alarmă pentru a începe antrenamente de forță și echilibru, scrie Daily Mail.