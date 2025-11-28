Tradiții de Sfântul Andrei: Ritualuri magice pentru fetele nemăritate

Ele trebuie să pună o crenguță de busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. Busuiocul, considerat plantă sacră și simbol al purității, iubirii și protecției, este adesea sfințit în biserică înainte de marile sărbători.

Tradiția spune că granița dintre lumea văzută și cea nevăzută dispare în această noapte, iar magia obiceiurilor poate influența destinul, oferind fetei șansa să-și viseze viitorul soț.

Importanța religioasă și culinară a busuiocului

Busuiocul este pus sub pernă și în alte nopți speciale, cum sunt Boboteaza, Dragobetele și Sânzienele.

Pe lângă rolul său în alte ritualuri, busuiocul dulce are și beneficii pentru sănătate, fiind bogat în vitamine și antioxidanți, și este folosit de secole în bucătăria mediteraneană pentru aroma sa distinctă, potrivit spynews.ro.

Creștinii ordocoși îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, iar acesta are o importanță spirituală și culturală deosebită în România, fiind considerat ocrotitorul țării noastre.