de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   20:20
Tradițiile străvechi: Un popor african a sărbătorit inceputul anului 2976
Sursa foto: Hepta/Zeci de milioane de amazighi trăiesc în Africa de Nord.

În timp ce oameni de pe întreaga plenată au sărbătorit intrarea în 2026, milioane de amazighi din Africa de Nord au întâmpinat anul 2976 odată cu Yennayer, Anul Nou berber, care celebrează identitatea ancestrală și supraviețuirea culturală.

Calendarul amazigh

Calendarul amazigh începe în anul 950 î.Hr., odată cu urcarea pe tron a regelui Sheshonq în Egipt, plasând poporul berber cu aproape o mie de ani înaintea calendarului gregorian. 

Idenitate și tradiții

Cunoscut sub numele de Yennayer, Anul Nou berber este sărbători între 12 - 14 ianuarie în comunitățile din Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. Familiile se reunesc în jurul meselor tradiționale, aprind focuri și ascultă muzică, afirmându-și libertatea ancestrală în fața asimilării arabe din secolul VII. Oamenii se îmbracă în costume tradiționale viu colorate și brodate.

Se estimează că există zeci de milioane de amazighi în Africa de Nord, cele mai mari comunități aflându-se în Algeria și Maroc. Numai în Maroc, 40% din populație este amazighă. În 2011, tamazight a devenit limbă oficială în Maroc iar Yennayer a devenit sărbătoare națională în Algeria (2017) și Maroc (2023), potrivit observatornews.ro.

