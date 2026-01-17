Tradițiile străvechi: Un popor african a sărbătorit inceputul anului 2976

Calendarul amazigh

Calendarul amazigh începe în anul 950 î.Hr., odată cu urcarea pe tron a regelui Sheshonq în Egipt, plasând poporul berber cu aproape o mie de ani înaintea calendarului gregorian.

Idenitate și tradiții

Cunoscut sub numele de Yennayer, Anul Nou berber este sărbători între 12 - 14 ianuarie în comunitățile din Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. Familiile se reunesc în jurul meselor tradiționale, aprind focuri și ascultă muzică, afirmându-și libertatea ancestrală în fața asimilării arabe din secolul VII. Oamenii se îmbracă în costume tradiționale viu colorate și brodate.

Se estimează că există zeci de milioane de amazighi în Africa de Nord, cele mai mari comunități aflându-se în Algeria și Maroc. Numai în Maroc, 40% din populație este amazighă. În 2011, tamazight a devenit limbă oficială în Maroc iar Yennayer a devenit sărbătoare națională în Algeria (2017) și Maroc (2023), potrivit observatornews.ro.

