Trucul cu orez care elimină mirosul urât din pantofi peste noapte

Atunci când nu se usucă complet, mirosul devine tot mai puternic. Vestea bună este că există un deodorant natural pentru pantofi, pe care îl poți face acasă, foarte simplu.

Mirosul neplăcut din pantofi este una dintre cele mai enervante probleme, mai ales în cazul adidașilor, pantofilor sport sau al celor purtați zilnic. De multe ori, mirosul revine chiar dacă aerisești încălțămintea sau folosești spray-uri speciale.

Motivul este simplu: mirosul nu este doar un miros, ci rezultatul bacteriilor și fungilor care se dezvoltă într-un mediu cald și umed.

De ce apare mirosul în pantofi

Cauza principală a mirosului neplăcut nu este transpirația în sine, ci bacteriile și ciupercile care se înmulțesc rapid în mediul umed din interiorul pantofilor. De aceea, cel mai important pas pentru eliminarea mirosului este eliminarea umezelii.

Aici intervine orezul crud, care funcționează ca un absorbant natural foarte eficient. Orezul absoarbe umezeala din interiorul pantofilor și creează un mediu în care bacteriile nu mai pot supraviețui.

Uleiurile esențiale care elimină mirosul

Dacă orezul elimină umezeala, uleiurile esențiale elimină mirosul și dezinfectează. Cele mai bune uleiuri esențiale pentru această problemă sunt:

ulei esențial de arbore de ceai (tea tree) – antibacterian și antifungic

ulei de eucalipt – dezinfectant și răcoritor

ulei de lavandă – antibacterian și parfum plăcut

ulei de mentă – miros proaspăt și efect antibacterian

ulei de lămâie sau portocală – pentru un miros proaspăt, curat

Acestea nu doar maschează mirosul, ci distrug bacteriile care îl provoacă.

Cum faci acasă deodorant pentru pantofi

Metoda este foarte simplă:

Ai nevoie de:

orez crud

o pereche de șosete vechi din bumbac sau săculeți textili

ulei esențial

Cum procedezi:

Pune 2–3 linguri de orez crud în fiecare șosetă.

Adaugă 10–15 picături de ulei esențial peste orez.

Leagă șoseta cu un nod.

Pune șoseta în pantofi.

Lasă peste noapte.

Până dimineață, orezul va absorbi umezeala, iar uleiul esențial va elimina mirosurile neplăcute.

Aceste săculețe pot fi folosite mai multe săptămâni, trebuie doar să mai adaugi câteva picături de ulei esențial din când în când.

Un truc simplu care chiar funcționează

Uneori, problema nu este că pantofii sunt vechi, ci că nu sunt uscați corect după purtare. Dacă folosești acest truc simplu, mirosul neplăcut nu va mai fi o problemă.

Iar senzația de a încălța pantofi care chiar miros proaspăt este, surprinzător, una dintre cele mai plăcute.