Trucul barista: cum îmbunătățește o picătură de apă gustul cafelei

Tehnica — cunoscută sub numele de RDT (Raindrop Technique) — pare neimportantă, dar are efecte semnificative asupra gustului final al cafelei.

Ce rol are picătura de apă

Când boabele se freacă de pereții râșniței, se produce electricitate statică. Aceasta face ca particulele fine de cafea să se lipească de pereți sau să „zboare” în jur, ceea ce afectează proporțiile și uniformitatea măcinării.

Picătura de apă neutralizează electricitatea statică, permițând particulelor să cadă uniform. Iar o măcinare uniformă înseamnă o extracție mai bună — deci o cafea mai gustoasă.

Un exemplu concret vine dintr-o prăjitorie artizanală din Sankt Petersburg: două porții identice de cafea, una măcinată normal, cealaltă cu tehnica RDT. Rezultatul? Prima a fost amăruie și dezechilibrată, iar cealaltă catifelată, clară și mult mai plăcută la gust.

Influența asupra temperaturii și aromelor

Foodrepublic.com explică faptul că boabele uscate se încălzesc mai mult în timpul râșnirii, ceea ce poate oxida uleiurile esențiale — mai ales în cazul prăjirilor ușoare, unde aroma este delicată și depinde de fiecare grad.

Prin umezirea boabelor, temperatura în timpul măcinării scade ușor, protejând compușii aromatici sensibili.

Câtă apă trebuie folosită

Specialiștii recomandă un raport simplu:

0,5 ml de apă la 20 g de boabe.

Rezultatele se simt imediat:

aromă mai curată și mai luminoasă,

mai puțină amăreală,

gust mult mai echilibrat.

Akustone.cz descrie această ajustare ca un exemplu ideal în care o micro-intervenție duce la un impact major în ceașcă.

De ce este atât de importantă electricitatea statică

Boabele de cafea sunt renumite pentru faptul că produc electricitate statică la măcinare, ceea ce duce la:

aglomerări de particule (clumping),

măcinare neuniformă,

extracție greșită,

arome slabe sau chiar gust de ars.

Un studiu din 2024 al Universității din Oregon confirmă că o cantitate foarte mică de apă elimină aproape complet aceste probleme. Boabele umezite produc o cafea:

mai aromată,

mai constantă,

cu extracție mai uniformă.

Funcționează la toate tipurile de măcinare?

Nu.

Pentru măcinarea grosieră, fenomenul static este mult mai redus, deci apa nu este neapărat necesară.

În schimb, pentru espresso și cafeaua turcească, unde măcinarea este extrem de fină, tehnica RDT poate face o diferență majoră, scrie catine.ro.