Trucul cu banana care coace piersicile peste noapte

Tot ce îți trebuie este o pungă de hârtie și o banană bine coaptă.

Trucul cu punga de hârtie și banana

Dacă ai cumpărat piersici necoapte, pune-le într-o pungă de hârtie împreună cu o banană coaptă. Închide ușor punga și las-o la temperatura camerei, pe blatul din bucătărie sau într-un loc uscat.

În doar 24 de ore, piersicile vor deveni vizibil mai moi, mai aromate și mult mai dulci.

Secretul este că punga de hârtie păstrează gazul natural produs de fructe, dar permite în același timp circulația aerului, creând condițiile ideale pentru coacere.

De ce funcționează atât de bine?

Bananele eliberează în mod natural etilenă, un hormon vegetal care accelerează procesul de coacere al multor fructe.

Piersicile continuă să se coacă și după ce au fost culese, iar atunci când sunt ținute lângă o banană într-un spațiu închis, concentrația de etilenă crește, iar fructele:

se înmoaie mai repede;

dezvoltă mai multe zaharuri naturale;

capătă o aromă mai intensă.

Același truc poate fi folosit și pentru caise, nectarine, prune, pere sau avocado.

Ce greșeli trebuie să eviți

Dacă vrei ca piersicile să se coacă rapid, evită aceste greșeli:

Nu le pune direct în frigider. Temperaturile scăzute încetinesc procesul de coacere și pot afecta textura și aroma fructelor.

Temperaturile scăzute încetinesc procesul de coacere și pot afecta textura și aroma fructelor. Nu folosi pungi din plastic. Acestea rețin umezeala, favorizează apariția mucegaiului și pot grăbi alterarea fructelor.

După ce piersicile au ajuns la consistența dorită, le poți muta în frigider, unde se vor păstra proaspete încă două-trei zile.

Cum îți dai seama că o piersică este perfect coaptă

O piersică gata de consum trebuie:

să cedeze ușor la o apăsare delicată;

să aibă un parfum dulce și intens;

să nu prezinte zone verzi în jurul codiței;

să aibă coaja catifelată și uniform colorată.

Dacă este foarte tare și fără miros, înseamnă că are nevoie de încă puțin timp pentru a se coace.

Un truc simplu care face diferența

În loc să aștepți aproape o săptămână până când piersicile devin gustoase, poți folosi această metodă simplă și naturală. O banană coaptă și o pungă de hârtie sunt suficiente pentru a transforma fructele tari în piersici parfumate, dulci și numai bune de savurat chiar a doua zi.