Trucul psihologic care îi face pe copii să-și facă temele fără scandal

De multe ori, exact asta se întâmplă: cu cât insistăm mai mult, cu atât ei refuză mai tare.

Un studiu realizat pe aproape 1.500 de adolescenți a arătat că stilul parental autoritar declanșează o reacție psihologică prin care copiii sunt motivați să facă exact opusul a ceea ce li se spune, pentru că simt că libertatea le este amenințată.

Trucul psihologic care îi convinge pe copii să-și facă temele fără ceartă

Așadar, atunci când copilul tău se opune unei sarcini, cum ar fi temele, încearcă această tehnică psihologică simplă. Poate ai auzit de trucul clasic folosit de medici atunci când întreabă copilul dacă vrea să facă un vaccin sau două. Aproape întotdeauna, copilul va alege „unul”. Dar de ce funcționează acest truc?

Scopul principal al acestei tehnici este reducerea rezistenței la o sarcină. Întrebarea medicului introduce o alegere falsă: un vaccin sau două? În acel moment, copilul se concentrează pe alegere, nu pe injecție. În plus, simte că are control, pentru că trebuie să decidă.

Pe lângă asta, copilul simte că a obținut și un „avantaj” alegând varianta mai ușoară. Este o metodă de distragere a atenției care îl face să intre de bunăvoie în proces.

Cum aplici trucul în viața de zi cu zi

Când vine vorba de teme, poți folosi întrebări de tipul:

„Vrei să termini temele pentru toată săptămâna sau ne concentrăm doar pe următoarele zile?”

„Vrei să citești tot capitolul în seara asta sau doar primele cinci pagini?”

„Vrei să termini toată compunerea azi sau începem doar cu planul?”

Aici folosim o alegere falsă. În realitate, aproape nimeni nu alege varianta grea (toate temele, tot capitolul, toată compunerea dintr-o dată).

Această metodă funcționează mai ales la copiii mai mici, care sunt mai ușor de convins. Dacă totuși aleg varianta mai grea, pregătește-te — dar șansele sunt mici.

Ce faci când copiii sunt mai mari

În cazul copiilor mai mari, oferă alegeri reale, dar ambele variante să fie acceptabile pentru tine:

„Trebuie să terminăm treburile înainte de petrecere. Vrei să-ți faci curat în cameră sau să speli vasele?”

„Trebuie să te pregătești pentru examen. Vrei să înveți la matematică sau la citire?”

„Vrei să scrii eseul la calculator sau mai întâi de mână?”

Ambele strategii le oferă copiilor senzația de control, dar în același timp limitează opțiunile. O analiză a 36 de studii publicată în Educational Psychology Review a arătat că atunci când părinții susțin autonomia copilului, acesta are o motivație mai mare, este mai implicat și obține rezultate școlare mai bune.

Practic, nu le mai spui ce să facă — le oferi opțiuni. Iar acest lucru reduce conflictele și crește șansele ca ei să coopereze.

Dacă vrei să reduci certurile legate de teme, nu încerca să controlezi totul. Oferă alegeri limitate, astfel încât copilul să simtă că decide. Este un truc psihologic simplu, dar extrem de eficient, care poate transforma complet modul în care copilul tău privește temele și responsabilitățile.