Regula celor 3 pahare, explicată de părintele Vasile Ioana: „Ești întâi maimuță, apoi leu, apoi porc”

În tradiția creștin-ortodoxă, consumul moderat de alcool nu este interzis, dar exagerarea poate duce la probleme spirituale și fizice grave, explică părintele, potrivit Stiripesurse

Pericolul lăcomiei

Potrivit părintelui, „problema majoră a omului modern este lăcomia” — dorința de „mai mult” în toate aspectele vieții. Această sete de a avea sau de a face mult poate duce la exagerare și, în final, la păcate. În contextul consumului de alcool, a bea în exces nu mai este doar o obicei plăcut, ci un act care poate duce la pierderea controlului de sine.

Regula celor trei pahare

Părintele propune ceea ce el numește „regula celor trei pahare” pentru a evita excesele:

Nu bea mai mult de trei pahare la o masă sau petrecere.

Motivul, spune el, este simplu: ficatul și creierul obosesc dacă sunt solicitate prea mult, iar efectele alcoolului pot deveni dăunătoare.

„Ești întâi maimuță, apoi leu, apoi porc”

Părintele folosește o imagine sugestivă pentru a descrie treptele pierderii controlului pe măsură ce oamenii beau în exces:

Maimuță — la început, când alcoolul începe să își facă efectul, ești mai agitat, mai gălăgios sau mai neîndemânatic;

Leu — în stadiul următor, te simți mai puternic sau mai curajos decât ești;

Porc — în final, dacă exagerezi, ajungi să te comporți urât sau să te degradexi moral și fizic.

Această imagine colorată este menită să ajute credincioșii să conștientizeze cum se schimbă comportamentul sub influența alcoolului și de ce este important să păstrezi cumpătul.