Veste bună: Plăcerea vinovată care îți face mai mult bine decât crezi

Potrivit unui studiu publicat în Acta Psychologica, binge-watching-ul ar putea fi benefic pentru sănătatea psihică.

De ce binge-watching-ul poate fi bun pentru minte

Cercetătorii au descoperit că persoanele care urmăresc mai multe episoade consecutiv sau citesc timp îndelungat sunt mai predispuse să intre într-un proces numit implicare imaginativă retrospectivă.

Cu alte cuvinte, chiar și după ce au închis televizorul sau cartea, continuă să se gândească la povești și personaje, iar acest lucru le oferă un mecanism de adaptare la stresul zilnic.

Dialogurile, personajele și firul narativ pot aduce confort emoțional și pot ajuta la procesarea gândurilor negative.

Nu toate poveștile au același efect

Studiul arată că tipul de conținut contează:

Comediile sau aventurile ușoare declanșează o simplă „reluare mentală” a scenelor.

Dramele sau poveștile profunde stimulează creativitatea și imaginația.

De asemenea, cei care urmăresc conținut pentru a învăța sau a-și lărgi orizonturile se implică mai mult mental decât cei care o fac doar pentru evadare – dar ambele categorii beneficiază.

Legătura emoțională cu personajele

Alte cercetări confirmă că avem tendința de a forma legături afective cu personajele preferate. Profesorul Robin Nabi, expert în comunicare la UC Santa Barbara, explică faptul că ele devin ca niște „prieteni fictivi” de care ne atașăm și la care revenim pentru confort emoțional.

Asta explică de ce revenim constant la seriale sau cărți care ne plac: pentru că ne fac să ne simțim conectați și relaxați.

De ce nu e doar timp pierdut

Deși mulți consideră binge-watching-ul o pierdere de timp, studiile arată că acesta poate:

Reduce stresul,

Oferi o formă sănătoasă de evadare,

Îmbunătăți dispoziția,

Ajuta la reîncărcarea emoțională.

Practic, după câteva ore de seriale sau lectură, revenim la viața de zi cu zi cu mai multă energie și claritate.

Într-o lume plină de vești negative și stres cotidian, poate că binge-watching-ul nu e chiar atât de rău. Dacă îl folosim cu moderație, el poate fi un instrument de relaxare și regenerare mentală.

Așa că data viitoare când cineva îți spune că ți-ai irosit weekendul uitându-te la un sezon întreg de serial, poți să îi răspunzi liniștit: „De fapt, mi-am îmbunătățit sănătatea mintală.”, scrie yourtango.com