„Vrăjitoarea Brânzei” susține că poate citi viitorul într-o bucată de cheddar. Tiromanția este o metodă veche de aproape 2.000

Metoda se numește tiromanție (tyromancy) și, deși pare o invenție modernă, are rădăcini care datează din secolul al II-lea, scrie nypost.com

Cum a ajuns să citească destinul în brânză

Jen Billock, din Chicago, a lucrat ani la rând ca jurnalist de turism și studia deja tarotul. În timpul pandemiei, când activitatea profesională s-a redus, a căutat pe internet metode neobișnuite de divinație folosind alimente.

Așa a descoperit tiromanția.

„Am căutat pe Google metode ciudate de ghicit viitorul cu ajutorul mâncării și am dat peste cititul în brânză. De acolo a început această pasiune”, povestește ea.

Ulterior, și-a adaptat experiența din tarot la această practică mai puțin obișnuită.

O tradiție cu aproape două milenii de istorie

Potrivit lui Billock, cititul în brânză nu este o invenție recentă.

În Evul Mediu, în Anglia, metoda era folosită pentru a încerca să stabilească dacă o persoană era vinovată sau nevinovată și chiar pentru a prezice cât de bună urma să fie recolta unui an agricol.

Procesul este asemănător cititului în zațul de cafea sau în frunzele de ceai. Practicantul observă formele, crăpăturile, găurile și textura brânzei, iar din acestea construiește o interpretare.

Cum decurge o ședință de tiromanție

Fiecare client își alege singur brânzeturile, deoarece, spune Billock, acest lucru creează o legătură între persoană și aliment.

În timpul unei ședințe sunt folosite patru bucăți de brânză:

primele trei simbolizează trecutul, prezentul și viitorul;

a patra este utilizată pentru a răspunde unei întrebări sau pentru a găsi soluția unei probleme.

Interpretările pot viza cariera, relațiile, sănătatea, familia sau călătoriile.

Nu contează cât de scumpă este brânza

Interesant este că Jen Billock spune că valoarea produsului nu influențează rezultatul.

Potrivit ei, o brânză maturată artizanal poate fi la fel de „grăitoare” ca o felie de brânză procesată cumpărată din supermarket.

„Brânza este doar un vehicul. Ea creează conexiunea dintre persoana pentru care fac citirea și mine”, explică aceasta.

Totuși, fiecare sortiment transmite mesaje diferite.

Brânzeturile cu mucegai albastru, precum Gorgonzola sau Cambozola, sunt descrise ca fiind „zgomotoase”, cu multe detalii de interpretat, în timp ce un cheddar simplu sau o felie de brânză topită oferă, spune ea, mesaje mai clare și mai directe.

Nu citește doar în brânză

Jen Billock afirmă că poate interpreta simboluri în aproape orice aliment.

De-a lungul timpului a făcut citiri folosind salate, croissante, bere, vin și chiar curry.

În paralel, continuă să practice tarotul și alte metode ezoterice.

Între curiozitate și scepticism

Metoda atrage atât persoane pasionate de spiritualitate, cât și sceptici.

Billock spune însă că nu încearcă să convingă pe nimeni.

„Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să afli ceva despre tine și apoi să mănânci o bucată de brânză. Nu văd de ce nu ai încerca”, glumește ea.

În prezent, americanca lucrează la o carte dedicată tiromanției, convinsă că această formă neobișnuită de divinație poate stârni interesul unui public tot mai numeros.

Chiar dacă oferă astfel de ședințe altora, Jen Billock recunoaște că evită să își citească propriul viitor în brânză.

„Prefer pur și simplu să mă bucur de ea, fără să mă întreb ce încearcă să-mi spună”, spune ea râzând.