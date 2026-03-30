Vrei să slăbești? Mănâncă aceleași lucruri în fiecare zi, la aceeași oră

Un studiu recent arată că persoanele care mănâncă aceleași alimente și mențin un aport caloric constant au șanse mai mari să slăbească, comparativ cu cele care au o dietă variată.

Studiul, publicat în revista Health Psychology și citat de Science Alert, sugerează că repetarea meselor poate reduce așa-numita „oboseală decizională” – situația în care oamenii iau decizii alimentare mai puțin inspirate pentru că sunt nevoiți să aleagă în mod constant ce să mănânce.

Rezultatele studiului

Cercetarea a analizat jurnalele alimentare a 112 adulți supraponderali sau obezi, înscriși într-un program de slăbire care a durat 12 săptămâni. La finalul programului, participanții care au avut mese repetitive și un aport caloric constant au slăbit mai mult decât cei care au avut o alimentație mai variată.

Concret, persoanele care au urmat o dietă standard, cu mese similare în fiecare zi, au pierdut în medie 5,9% din greutatea corporală, în timp ce participanții care au avut o dietă variată au pierdut aproximativ 4,3%.

De asemenea, cercetătorii au observat că variațiile zilnice ale aportului caloric pot influența rezultatele. Pentru fiecare diferență de 100 de calorii în dieta zilnică, pierderea în greutate a scăzut cu aproximativ 0,6% pe parcursul programului.

De ce funcționează mesele repetitive

Specialiștii explică faptul că menținerea unei diete sănătoase necesită efort constant și autocontrol, iar deciziile alimentare frecvente pot duce la alegeri mai puțin sănătoase. Atunci când mesele sunt stabilite și repetitive, tentațiile și deciziile impulsive sunt reduse, ceea ce poate ajuta la menținerea dietei pe termen lung.

Totuși, dieta variată rămâne importantă

Autorii studiului atrag atenția că rezultatele nu înseamnă că o dietă variată nu este sănătoasă. Studiul nu a analizat în detaliu calitatea nutrițională a alimentelor consumate și a fost realizat pe un număr relativ mic de participanți.

Prin urmare, concluzia cercetătorilor este că repetarea meselor poate fi o strategie utilă pentru slăbit, însă alimentația trebuie să rămână echilibrată și nutritivă.