Vrei să știi cât de deștept e cineva? Uită-te la mâini

Însă știința arată acum că există și un indicator biologic surprinzător care poate dezvălui cât de inteligent este cineva — degetul mare.

Un studiu publicat în Communications Biology a analizat 94 de specii de primate, atât fosile, cât și contemporane, și a descoperit o legătură directă între lungimea degetului mare și mărimea creierului. Cu cât degetul mare este mai lung, cu atât creierul este mai mare și funcțiile cognitive mai dezvoltate.

Degetul mare și inteligența: ce au descoperit cercetătorii

Persoanele cu degete mari mai lungi au, în general, creiere mai mari.

Mărimea creierului este strâns legată de nivelul de gândire, rațiune și capacități cognitive.

Studiul arată că nu doar dexteritatea (abilitatea de a folosi mâinile) a influențat evoluția, ci și conexiunea directă dintre degetul mare și neocortex — zona creierului responsabilă de gândire.

Practic, nu degetele ne-au făcut mai deștepți pentru că am putut ține unelte, ci inteligența și abilitățile cognitive au evoluat împreună cu forma mâinii noastre.

Ce mai dezvăluie degetele mari despre personalitate

Pe lângă inteligență, forma degetului mare ar putea oferi indicii despre personalitatea unei persoane:

Deget mare drept → logic, disciplinat, orientat spre ordine.

Deget mare curbat → creativ, pasional, deschis la experiențe artistice.

Deși aceste interpretări nu au aceeași bază științifică solidă ca studiul despre creier, ele sugerează că trăsăturile biologice și cele psihologice ar putea fi mai legate între ele decât am crezut până acum.

De ce e important acest studiu

Confirmă că evoluția umană este mai complexă decât s-a crezut — inteligența și dexteritatea nu s-au dezvoltat separat.

decât s-a crezut — inteligența și dexteritatea nu s-au dezvoltat separat. Ne arată cum trăsăturile fizice pot fi indicatori ai abilităților cognitive și ai personalității .

. Deschide noi direcții de cercetare despre relația dintre corp, creier și comportament.

Data viitoare când te uiți la mâinile cuiva, reține că degetul mare ascunde mai multe informații decât pare. Poate indica nu doar cât de inteligentă este o persoană, ci și felul în care gândește și se exprimă în lume.